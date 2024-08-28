ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт в Донбассе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России взяли под контроль Камышевку в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в ДНР.
«Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Камышевка в ДНР», — цитирует ТАСС Минобороны. Продолжается продвижение вооруженных сил в глубину обороны ВСУ.
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