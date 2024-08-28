ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ освободили населенный пункт в Донбассе Фото:
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Вооруженные силы России взяли под контроль Камышевку в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в ДНР.

«Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Камышевка в ДНР», — цитирует ТАСС Минобороны. Продолжается продвижение вооруженных сил в глубину обороны ВСУ.

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Вооруженные силы России взяли под контроль Камышевку в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в ДНР. «Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Камышевка в ДНР», — цитирует ТАСС Минобороны. Продолжается продвижение вооруженных сил в глубину обороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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