ВС РФ освободили Камышевку в ДНР

28 августа 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили населенный пункт в Донбассе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России взяли под контроль Камышевку в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в ДНР. «Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Камышевка в ДНР», — цитирует ТАСС Минобороны. Продолжается продвижение вооруженных сил в глубину обороны ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России взяли под контроль Камышевку в Донецкой Народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сутками ранее группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Орловка в ДНР. «Группировка „Центр“ освободила населенный пункт Камышевка в ДНР», — цитирует ТАСС Минобороны. Продолжается продвижение вооруженных сил в глубину обороны ВСУ.