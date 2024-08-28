Священники тушат пожар на НПЗ под Пролетарском после атаки дронов

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Священники в Ростовской области проходят обучение по тушению пожаров Фото:

В Пролетарске Ростовской области, где уже десять дней борются с огнем на нефтебазе, возникшим после атаки беспилотников, священнослужители прошли обучение по тушению пожаров. Удостоверение добровольных пожарных уже получили 10 шахтинских священнослужителей.

«Помогаем нашим спасателям не только в духовном плане, но и готовы, если это будет необходимо, приступить к тушению ландшафтных пожаров. Это было наше желание, совместное, было предложение от нашего третьего спасательного отряда», — поделился иерей Александр Теличкин в разговоре с «Осторожно, Media».

В результате обучения, проведенного региональным МЧС, 10 священников и помощников настоятелей храмов получили удостоверения добровольных пожарных. Иерей Теличкин уверенно заявил, что священнослужители всегда готовы оперативно подключиться к тушению пожаров в случае необходимости.

Ранее на месте пожара в Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали до 41 спасателя.

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В Пролетарске Ростовской области, где уже десять дней борются с огнем на нефтебазе, возникшим после атаки беспилотников, священнослужители прошли обучение по тушению пожаров. Удостоверение добровольных пожарных уже получили 10 шахтинских священнослужителей. «Помогаем нашим спасателям не только в духовном плане, но и готовы, если это будет необходимо, приступить к тушению ландшафтных пожаров. Это было наше желание, совместное, было предложение от нашего третьего спасательного отряда», — поделился иерей Александр Теличкин в разговоре с «Осторожно, Media». В результате обучения, проведенного региональным МЧС, 10 священников и помощников настоятелей храмов получили удостоверения добровольных пожарных. Иерей Теличкин уверенно заявил, что священнослужители всегда готовы оперативно подключиться к тушению пожаров в случае необходимости. Ранее на месте пожара в Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали до 41 спасателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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