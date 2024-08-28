Священники тушат пожар на НПЗ под Пролетарском после атаки дронов

В Пролетарске Ростовской области, где уже десять дней борются с огнем на нефтебазе, возникшим после атаки беспилотников, священнослужители прошли обучение по тушению пожаров. Удостоверение добровольных пожарных уже получили 10 шахтинских священнослужителей.
«Помогаем нашим спасателям не только в духовном плане, но и готовы, если это будет необходимо, приступить к тушению ландшафтных пожаров. Это было наше желание, совместное, было предложение от нашего третьего спасательного отряда», — поделился иерей Александр Теличкин в разговоре с «Осторожно, Media».
В результате обучения, проведенного региональным МЧС, 10 священников и помощников настоятелей храмов получили удостоверения добровольных пожарных. Иерей Теличкин уверенно заявил, что священнослужители всегда готовы оперативно подключиться к тушению пожаров в случае необходимости.
Ранее на месте пожара в Ростовской области священники провели молебен. Они молились о благополучии пожарных, принимавших участие в тушении загоревшейся в результате атаки украинскими БПЛА нефтебазы. Во время ликвидации последствий пострадали до 41 спасателя.
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