Огонь до небес: священники молятся о здоровье пожарных, тушащих огонь в Пролетарске. Фоторепортаж

Пламя на нефтебазе в Пролетарске доходит до десяти метров в высоту

21 августа 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Пожар в Пролетарске продолжается уже четвертый день Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)/firefighter161_101 В Пролетарском районе Ростовской области загорелась нефтебаза в связи с падением украинских беспилотников. В результате ликвидации последствий пострадали до 41 пожарного. Пожар на территории тушат уже четвертый день подряд, при этом огонь достигает до 10 метров в высоту. На место выехали священники для проведения молебена. URA.RU приводит кадры с места происшествия. В тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, спровоцированного украинскими дронами, задействованы около 500 человек. По актуальным данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека. Площадь огня составляет около гектара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пролетарском районе Ростовской области загорелась нефтебаза в связи с падением украинских беспилотников. В результате ликвидации последствий пострадали до 41 пожарного. Пожар на территории тушат уже четвертый день подряд, при этом огонь достигает до 10 метров в высоту. На место выехали священники для проведения молебена. URA.RU приводит кадры с места происшествия. В тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, спровоцированного украинскими дронами, задействованы около 500 человек. По актуальным данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека. Площадь огня составляет около гектара.