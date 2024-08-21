Огонь до небес: священники молятся о здоровье пожарных, тушащих огонь в Пролетарске. Фоторепортаж

Пламя на нефтебазе в Пролетарске доходит до десяти метров в высоту
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пролетарске продолжается уже четвертый день Фото:

В Пролетарском районе Ростовской области загорелась нефтебаза в связи с падением украинских беспилотников. В результате ликвидации последствий пострадали до 41 пожарного. Пожар на территории тушат уже четвертый день подряд, при этом огонь достигает до 10 метров в высоту. На место выехали священники для проведения молебена. URA.RU приводит кадры с места происшествия.

В тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, спровоцированного украинскими дронами, задействованы около 500 человек. По актуальным данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека. Площадь огня составляет около гектара.

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В Пролетарском районе Ростовской области загорелась нефтебаза в связи с падением украинских беспилотников. В результате ликвидации последствий пострадали до 41 пожарного. Пожар на территории тушат уже четвертый день подряд, при этом огонь достигает до 10 метров в высоту. На место выехали священники для проведения молебена. URA.RU приводит кадры с места происшествия. В тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, спровоцированного украинскими дронами, задействованы около 500 человек. По актуальным данным, в ходе ликвидации возгорания пострадали 42 человека. Площадь огня составляет около гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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