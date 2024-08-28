В закрытом свердловском городе арестовали статусного депутата

Зампредседателя думы Лесного (Свердловская область) Дмитрия Комарова арестовали по подозрению во взятке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в местном суде.
«Меру пресечения [в виде ареста] избрал Лесной горсуд 14 августа. Дмитрий Комаров задержан по пункту „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — уточнили в инстанции.
В СИЗО депутат будет находиться как минимум до 11 октября 2024 года. Комарову, как сообщил URA.RU источник, знакомый с делом, предъявлено обвинение, связанное с его деятельностью «Центра информации и общественных связей». Комаров является директором этого муниципального учреждения.
Он попытался обжаловать арест. Апелляция рассматривалась в Екатеринбурге 28 августа. Она была отклонена, сообщили URA.RU в Свердловском облсуде.
«Центр информации и общественных связей» занимается в Лесном освещением деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на различных платформах. А также развивает официальные аккаунты главы муниципалитета Сергея Черепанова.
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