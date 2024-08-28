В закрытом свердловском городе арестовали статусного депутата

Вице-спикер думы Лесного Комаров задержан по делу о взятке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Ивану Зелеву в суде Курчатовского района. Челябинск, уголовное дело, конвой, клетка, арест, тюрьма, наказание, преступление, суд, мера пресечения, заключенный
Дмитрий Комаров пробудет под арестом до 11 октября

Зампредседателя думы Лесного (Свердловская область) Дмитрия Комарова арестовали по подозрению во взятке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в местном суде.

«Меру пресечения [в виде ареста] избрал Лесной горсуд 14 августа. Дмитрий Комаров задержан по пункту „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — уточнили в инстанции.

В СИЗО депутат будет находиться как минимум до 11 октября 2024 года. Комарову, как сообщил URA.RU источник, знакомый с делом, предъявлено обвинение, связанное с его деятельностью «Центра информации и общественных связей». Комаров является директором этого муниципального учреждения.

Он попытался обжаловать арест. Апелляция рассматривалась в Екатеринбурге 28 августа. Она была отклонена, сообщили URA.RU в Свердловском облсуде.

«Центр информации и общественных связей» занимается в Лесном освещением деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на различных платформах. А также развивает официальные аккаунты главы муниципалитета Сергея Черепанова.

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Зампредседателя думы Лесного (Свердловская область) Дмитрия Комарова арестовали по подозрению во взятке. Информацию об этом URA.RU подтвердили в местном суде. «Меру пресечения [в виде ареста] избрал Лесной горсуд 14 августа. Дмитрий Комаров задержан по пункту „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки», — уточнили в инстанции. В СИЗО депутат будет находиться как минимум до 11 октября 2024 года. Комарову, как сообщил URA.RU источник, знакомый с делом, предъявлено обвинение, связанное с его деятельностью «Центра информации и общественных связей». Комаров является директором этого муниципального учреждения. Он попытался обжаловать арест. Апелляция рассматривалась в Екатеринбурге 28 августа. Она была отклонена, сообщили URA.RU в Свердловском облсуде. «Центр информации и общественных связей» занимается в Лесном освещением деятельности органов местного самоуправления в СМИ и на различных платформах. А также развивает официальные аккаунты главы муниципалитета Сергея Черепанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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