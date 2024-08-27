27 августа 2024

В ХМАО на мемориале знаменитых нефтяников появилось два новых имени

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На мемориале в Ханты-Мансийске появились две новые звезды
На мемориале в Ханты-Мансийске появились две новые звезды Фото:

В Ханты-Мансийске на мемориале «Звезды Югры» появились имена знаменитых нефтяников Николая Захарченко и Валентина Хлюпина, внесших большой вклад в развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Новые мемориальные плиты в Музее геологии нефти и газа открыл врио губернатора Руслан Кухарук во время ежегодного конкурса «Черное золото Югры». 

«Мы сегодня открываем звезды тем людям, которые внесли свой вклад не только в нефтегазодобывающую промышленность нашего региона. Это вклад в целом в топливно-энергетический комплекс нашей страны. Трудно перечесть те заслуги, которые были у наших земляков в их трудовой деятельности», — сказал Руслан Кухарук.

При Николае Захарченко в нефтяной промышленности ХМАО втрое был увеличен объем буровых работ, проложено более тысячи километров дорог и введены в эксплуатацию десятки месторождений. Он строил Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Урай, закладывал Когалым, Лянтор, Нягань и Радужный.

Валентин Хлюпин внедрял в производство новые технологии. При нем буровые бригады были переведены на электропривод, внедрены легкосплавные бурильные трубы, высокопроизводительные насосы, турбобуры, инструменты и многое другое.

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В Ханты-Мансийске на мемориале «Звезды Югры» появились имена знаменитых нефтяников Николая Захарченко и Валентина Хлюпина, внесших большой вклад в развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Новые мемориальные плиты в Музее геологии нефти и газа открыл врио губернатора Руслан Кухарук во время ежегодного конкурса «Черное золото Югры».  «Мы сегодня открываем звезды тем людям, которые внесли свой вклад не только в нефтегазодобывающую промышленность нашего региона. Это вклад в целом в топливно-энергетический комплекс нашей страны. Трудно перечесть те заслуги, которые были у наших земляков в их трудовой деятельности», — сказал Руслан Кухарук. При Николае Захарченко в нефтяной промышленности ХМАО втрое был увеличен объем буровых работ, проложено более тысячи километров дорог и введены в эксплуатацию десятки месторождений. Он строил Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Урай, закладывал Когалым, Лянтор, Нягань и Радужный. Валентин Хлюпин внедрял в производство новые технологии. При нем буровые бригады были переведены на электропривод, внедрены легкосплавные бурильные трубы, высокопроизводительные насосы, турбобуры, инструменты и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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