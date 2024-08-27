В ХМАО на мемориале знаменитых нефтяников появилось два новых имени

В Ханты-Мансийске на мемориале «Звезды Югры» появились имена знаменитых нефтяников Николая Захарченко и Валентина Хлюпина, внесших большой вклад в развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Новые мемориальные плиты в Музее геологии нефти и газа открыл врио губернатора Руслан Кухарук во время ежегодного конкурса «Черное золото Югры».
«Мы сегодня открываем звезды тем людям, которые внесли свой вклад не только в нефтегазодобывающую промышленность нашего региона. Это вклад в целом в топливно-энергетический комплекс нашей страны. Трудно перечесть те заслуги, которые были у наших земляков в их трудовой деятельности», — сказал Руслан Кухарук.
При Николае Захарченко в нефтяной промышленности ХМАО втрое был увеличен объем буровых работ, проложено более тысячи километров дорог и введены в эксплуатацию десятки месторождений. Он строил Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск и Урай, закладывал Когалым, Лянтор, Нягань и Радужный.
Валентин Хлюпин внедрял в производство новые технологии. При нем буровые бригады были переведены на электропривод, внедрены легкосплавные бурильные трубы, высокопроизводительные насосы, турбобуры, инструменты и многое другое.
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