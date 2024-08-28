Главный российский кардиолог прилетел в Екатеринбург и оценил качество лечения сердечников

Главный российский кардиолог Сергей Бойцов прилетел в Екатеринбург

28 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сергей Бойцов подтвердил высокое качество кардиологической помощи в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Главный российский кардиолог Сергей Бойцов прилетел в Екатеринбург и оценил областные больницы. Эксперт рассказал журналистам о качестве медобслуживания и новых технологиях, а также об уровне организации оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На встрече также был главный внештатный специалист-кардиолог региона Александр Быков. «Свердловская область относится к числу тех регионов, где уже давно выстроена система оказания помощи при болезни системы кровообращения. Это касается и неотложных состояний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, другие неотложные кардиологические состояния. Особое внимание мы всегда уделяем первичным помещениям здравоохранения, где работают не только кардиологи, но и участковые терапевты», — отметил кардиолог в беседе с корреспондентом URA.RU. Бойцов отметил, что в Свердловской области возрастает эффективность оказываемой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU Эксперт подчеркнул, что важно соблюдать не только качество помощи в крупных медцентрах, но и брать во внимание доступность медуслуг в районных больницах. «Высокотехнологичная помощь является одним из таких сильных элементов в системе оказания помощи в Свердловской области. Возрастает эффективность оказываемой помощи, если говорить в целом», — сказал он. Бойцов отметил, что в регионе доступны всевозможные виды операций, в том числе трансплантация сердца и малоинвазивные вмешательства. Завотделением кардиологии областной больницы, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава региона Александр Быков поделился результатами работы и рассказал про оптимизацию системы оказания медпомощи в Свердловской области. «За пять лет многое сделано в плане оптимизации маршрутизации, а также выстраивания всей системы оказания медпомощи, трехуровневая система, что при острых сердечно-сосудистых катастрофах, что у пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. За эти пять лет улучшились цифры, но надо понимать, что вот за этими сухими цифрами кропотливая, ежедневная работа всей команды», — подчеркнул Быков. Сейчас в регионе функционируют 25 центров хронической сердечной недостаточности Фото: Илья Московец © URA.RU Он убежден, что успехи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — это результат совместных усилий всех кардиологов региона, работающих как единый организм. Быков отметил, что в Свердловской области снижается смертность от болезней системы кровообращения и летальность в условиях стационара. Также пациентам стало оказываться больше медпомощи в поликлиниках, а не только в стационарах. Это, по его мнению, позволяет лучше контролировать состояние свердловчан и предотвращать осложнения.



Сейчас в регионе открыты 25 центров хронической сердечной недостаточности. «Каждая проблема — определенная задача. И все эти задачи выстроены в то, что называется региональный проект борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все медучреждения оснащены необходимым оборудованием. У нас их достаточно аппаратов МРТ, КТ и рентгенохирургических установок», — подытожил кардиолог Быков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный российский кардиолог Сергей Бойцов прилетел в Екатеринбург и оценил областные больницы. Эксперт рассказал журналистам о качестве медобслуживания и новых технологиях, а также об уровне организации оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На встрече также был главный внештатный специалист-кардиолог региона Александр Быков. «Свердловская область относится к числу тех регионов, где уже давно выстроена система оказания помощи при болезни системы кровообращения. Это касается и неотложных состояний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, другие неотложные кардиологические состояния. Особое внимание мы всегда уделяем первичным помещениям здравоохранения, где работают не только кардиологи, но и участковые терапевты», — отметил кардиолог в беседе с корреспондентом URA.RU. Эксперт подчеркнул, что важно соблюдать не только качество помощи в крупных медцентрах, но и брать во внимание доступность медуслуг в районных больницах. «Высокотехнологичная помощь является одним из таких сильных элементов в системе оказания помощи в Свердловской области. Возрастает эффективность оказываемой помощи, если говорить в целом», — сказал он. Бойцов отметил, что в регионе доступны всевозможные виды операций, в том числе трансплантация сердца и малоинвазивные вмешательства. Завотделением кардиологии областной больницы, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава региона Александр Быков поделился результатами работы и рассказал про оптимизацию системы оказания медпомощи в Свердловской области. «За пять лет многое сделано в плане оптимизации маршрутизации, а также выстраивания всей системы оказания медпомощи, трехуровневая система, что при острых сердечно-сосудистых катастрофах, что у пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. За эти пять лет улучшились цифры, но надо понимать, что вот за этими сухими цифрами кропотливая, ежедневная работа всей команды», — подчеркнул Быков. Он убежден, что успехи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — это результат совместных усилий всех кардиологов региона, работающих как единый организм. Быков отметил, что в Свердловской области снижается смертность от болезней системы кровообращения и летальность в условиях стационара. Также пациентам стало оказываться больше медпомощи в поликлиниках, а не только в стационарах. Это, по его мнению, позволяет лучше контролировать состояние свердловчан и предотвращать осложнения. Сейчас в регионе открыты 25 центров хронической сердечной недостаточности. «Каждая проблема — определенная задача. И все эти задачи выстроены в то, что называется региональный проект борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все медучреждения оснащены необходимым оборудованием. У нас их достаточно аппаратов МРТ, КТ и рентгенохирургических установок», — подытожил кардиолог Быков.