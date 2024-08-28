Стала известна средняя стоимость строящихся квартир в Челябинске

Квартиры в новостройках в Челябинске в августе снизились в цене на 0,7% до 134 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость строящихся квартир составила 7,8 миллиона рублей за объект, а средняя площадь — 53,2 квадратных метра, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«Стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска в августе 2024 года составила 134 тысячи рублей. За месяц цена „квадрата“ в городе снизилась на 0,7%. При этом средняя полная стоимость строящейся квартиры на первичном рынке Челябинска составляет 7,8 миллиона рублей, а средняя площадь квартир в новостройках города — 53,2 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России новое жилье в августе по сравнению с июлем, напротив, подорожало на 0,4% до 166 тысяч рублей за квадратный метр. Наибольший рост цен показали новостройки Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Казани и Перми. При этом снизились цены на новое жилье в половине городов РФ. Значительнее всего цены на первичное жилье упали в Уфе, Омске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Самаре.
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