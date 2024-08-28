Клава Кока оказалась под капельницей после путешествия на Камчатку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клаве Коке стало плохо во время путешествия на Камчатке Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась под капельницей после поездки в мини-отпуск на Камчатку. Ей стало плохо еще во время путешествия, из-за чего она с трудом долетела домой в Москву. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня был удивительный трип на Камчатке, который закончился очень печально. Еле долетела до Москвы. И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо — я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», — написала Высокова, отметив, что перелет в тяжелом состоянии до столицы занял девять часов.

Ранее Клава Кока во время своего очередного путешествия застряла на острове Мадейра, где в этот момент разрастался крупный пожар. Из-за ЧП к ним не могли сесть самолеты. По ее словам, прилететь на остров ей удалось тоже не с первого раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась под капельницей после поездки в мини-отпуск на Камчатку. Ей стало плохо еще во время путешествия, из-за чего она с трудом долетела домой в Москву. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «У меня был удивительный трип на Камчатке, который закончился очень печально. Еле долетела до Москвы. И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо — я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», — написала Высокова, отметив, что перелет в тяжелом состоянии до столицы занял девять часов. Ранее Клава Кока во время своего очередного путешествия застряла на острове Мадейра, где в этот момент разрастался крупный пожар. Из-за ЧП к ним не могли сесть самолеты. По ее словам, прилететь на остров ей удалось тоже не с первого раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...