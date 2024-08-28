Клава Кока оказалась под капельницей после путешествия на Камчатку. Скрин

28 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Клаве Коке стало плохо во время путешествия на Камчатке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась под капельницей после поездки в мини-отпуск на Камчатку. Ей стало плохо еще во время путешествия, из-за чего она с трудом долетела домой в Москву. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «У меня был удивительный трип на Камчатке, который закончился очень печально. Еле долетела до Москвы. И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо — я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», — написала Высокова, отметив, что перелет в тяжелом состоянии до столицы занял девять часов. Ранее Клава Кока во время своего очередного путешествия застряла на острове Мадейра, где в этот момент разрастался крупный пожар. Из-за ЧП к ним не могли сесть самолеты. По ее словам, прилететь на остров ей удалось тоже не с первого раза. Скрин: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Скрин: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) оказалась под капельницей после поездки в мини-отпуск на Камчатку. Ей стало плохо еще во время путешествия, из-за чего она с трудом долетела домой в Москву. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «У меня был удивительный трип на Камчатке, который закончился очень печально. Еле долетела до Москвы. И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо — я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», — написала Высокова, отметив, что перелет в тяжелом состоянии до столицы занял девять часов. Ранее Клава Кока во время своего очередного путешествия застряла на острове Мадейра, где в этот момент разрастался крупный пожар. Из-за ЧП к ним не могли сесть самолеты. По ее словам, прилететь на остров ей удалось тоже не с первого раза.