Телеведущую Барановскую затопили соседи

28 августа 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Юлия Барановская пожаловалась, что ее затопили соседи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на потоп в собственном доме. Ведущая Первого канала в своих соцсетях рассказала об ущербе. «Нас тут затопили соседи. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду», — написала Барановская в посте своего telegram-канала. Она отметила, что затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей. По словам Барановской, в результате потопа в большей мере пострадали семейные альбомы и техника. Радует только то, что вода была чистой, резюмировала телеведущая. Ранее сообщалось о заявлении Барановской на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая высказалась о семейных ценностях, призывая женщин вернуться к традиционным методам родов в поле, что вызвало критику в соцсетях. Комментаторы обвинили ее в лицемерии, отмечая, что сама Барановская рожала в Лондоне и в элитной клинике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на потоп в собственном доме. Ведущая Первого канала в своих соцсетях рассказала об ущербе. «Нас тут затопили соседи. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду», — написала Барановская в посте своего telegram-канала. Она отметила, что затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей. По словам Барановской, в результате потопа в большей мере пострадали семейные альбомы и техника. Радует только то, что вода была чистой, резюмировала телеведущая. Ранее сообщалось о заявлении Барановской на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая высказалась о семейных ценностях, призывая женщин вернуться к традиционным методам родов в поле, что вызвало критику в соцсетях. Комментаторы обвинили ее в лицемерии, отмечая, что сама Барановская рожала в Лондоне и в элитной клинике.