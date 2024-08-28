Телеведущую Барановскую затопили соседи

Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на потоп в собственном доме. Ведущая Первого канала в своих соцсетях рассказала об ущербе.
«Нас тут затопили соседи. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду», — написала Барановская в посте своего telegram-канала. Она отметила, что затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей.
По словам Барановской, в результате потопа в большей мере пострадали семейные альбомы и техника. Радует только то, что вода была чистой, резюмировала телеведущая.
Ранее сообщалось о заявлении Барановской на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая высказалась о семейных ценностях, призывая женщин вернуться к традиционным методам родов в поле, что вызвало критику в соцсетях. Комментаторы обвинили ее в лицемерии, отмечая, что сама Барановская рожала в Лондоне и в элитной клинике.
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Телеведущая Юлия Барановская пожаловалась на потоп в собственном доме. Ведущая Первого канала в своих соцсетях рассказала об ущербе. «Нас тут затопили соседи. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду», — написала Барановская в посте своего telegram-канала. Она отметила, что затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей. По словам Барановской, в результате потопа в большей мере пострадали семейные альбомы и техника. Радует только то, что вода была чистой, резюмировала телеведущая. Ранее сообщалось о заявлении Барановской на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая высказалась о семейных ценностях, призывая женщин вернуться к традиционным методам родов в поле, что вызвало критику в соцсетях. Комментаторы обвинили ее в лицемерии, отмечая, что сама Барановская рожала в Лондоне и в элитной клинике.