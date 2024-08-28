«Поезд Победы» приедет в ЯНАО

В Ноябрьск (ЯНАО) 30 августа приедет уникальный ретросостав «Поезд Победы». Выставка будет работать два дня с 11:00 до 18:00, сообщили в мэрии города.
«Уникальный „Поезд Победы“ продолжает свой путь по регионам России и 30 августа музейный состав прибудет на первый путь станции „Ноябрьск-2“. Выставка в нашем городе будет работать два дня с 11:00 до 18:00», — написано в группе администрации VK.
Билеты для жителей и гостей города абсолютно бесплатны. Регистрация на их получение начнется за сутки до прибытия поезда.
«Поезд Победы» — это интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Она размещена в 10 тематических вагонах посвященных событиям Великой Отечественной войны. Там также была запущена интерактивная версия уникальной экспозиции о военных трибуналах, специально для которой разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов и оцифровали 159 фотографий экспонатов.
После Ноябрьска выставка остановится в трех тюменских городах — Тобольске, Темени и Ишиме. Она пройдет со 2 по 6 сентября.
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