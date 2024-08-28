Павлу Дурову запретили покидать Францию

Дуров должен будет внести залог 5 миллионов евро
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram запретили покидать территорию Франции. О таком решении сообщила прокуратура Парижа.
«Дуров взят под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции», — передает РИА Новости сообщение прокуратуры. Кроме того, ведомство обязало бизнесмена внести залог в размере 5 миллионов евро.
Дурова задержали в Париже. Сообщалось, что предприниматель прибыл в страну, несмотря на информацию о выдаче ордера на арест. Подробнее о задержании Дурова — в сюжете URA.RU.
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