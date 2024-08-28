28 августа 2024

Павлу Дурову запретили покидать Францию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров должен будет внести залог 5 миллионов евро
Дуров должен будет внести залог 5 миллионов евро Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram запретили покидать территорию Франции. О таком решении сообщила прокуратура Парижа.

«Дуров взят под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции», — передает РИА Новости сообщение прокуратуры. Кроме того, ведомство обязало бизнесмена внести залог в размере 5 миллионов евро.

Дурова задержали в Париже. Сообщалось, что предприниматель прибыл в страну, несмотря на информацию о выдаче ордера на арест. Подробнее о задержании Дурова — в сюжете URA.RU.

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Предпринимателю и основателю мессенджера Telegram запретили покидать территорию Франции. О таком решении сообщила прокуратура Парижа. «Дуров взят под судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции», — передает РИА Новости сообщение прокуратуры. Кроме того, ведомство обязало бизнесмена внести залог в размере 5 миллионов евро. Дурова задержали в Париже. Сообщалось, что предприниматель прибыл в страну, несмотря на информацию о выдаче ордера на арест. Подробнее о задержании Дурова — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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