28 августа 2024

Курганец поймал большую рыбу возле моста в Смолино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке Тобол курганец поймал большую щуку
В реке Тобол курганец поймал большую щуку Фото:

Житель Кургана похвастался удачным уловом. Большую рыбу удалось выловить на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Об этом рассказал рыбак в соцсети.

«Возле моста в Смолино поймал большую щуку. Был хороший клев», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганец показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.

Курганец похвастался удачной рыбалкой
Курганец похвастался удачной рыбалкой
Фото:

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Житель Кургана похвастался удачным уловом. Большую рыбу удалось выловить на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Об этом рассказал рыбак в соцсети. «Возле моста в Смолино поймал большую щуку. Был хороший клев», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганец показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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