В реке Тобол курганец поймал большую щуку
Житель Кургана похвастался удачным уловом. Большую рыбу удалось выловить на реке Тобол у моста в микрорайоне Смолино. Об этом рассказал рыбак в соцсети.
«Возле моста в Смолино поймал большую щуку. Был хороший клев», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее курганец показал большой улов рыбы, которую наловил в реке Тобол недалеко от ЦУМа. Также горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
Курганец похвастался удачной рыбалкой
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