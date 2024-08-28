CNN: Украина передаст США список целей в России, по которым хочет бить

29 августа 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Ермак будет выпрашивать у США наносить удары вглубь России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США. В ходе этой встречи они попытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары оружием дальнего радиуса действия по территории России. Об этом сообщает CNN. «Ермак и Умеров предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Украины. Эта встреча в США должна произойти на этой неделе», — сообщил CNN депутат Верховной Рады. С кем встретится Ермак, пока неясно. В ходе предыдущих визитов в Вашингтон он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. США не снимают действующие для ВСУ ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории, ранее сообщал представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Украина может использовать военную помощь США только для самозащиты, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США. В ходе этой встречи они попытаться убедить Белый дом снять ограничения на удары оружием дальнего радиуса действия по территории России. Об этом сообщает CNN. «Ермак и Умеров предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход конфликта в пользу Украины. Эта встреча в США должна произойти на этой неделе», — сообщил CNN депутат Верховной Рады. С кем встретится Ермак, пока неясно. В ходе предыдущих визитов в Вашингтон он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. США не снимают действующие для ВСУ ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории, ранее сообщал представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Украина может использовать военную помощь США только для самозащиты, пишет RT.