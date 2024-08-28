28 августа 2024

NGA: ВСУ получили от США тысячи спутниковых снимков для вторжения на РФ

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США передают ВСУ информацию для атак по РФ
США передают ВСУ информацию для атак по РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Соединенные Штаты дали доступ ВСУ к сотням тысяч спутниковых изображений для вторжения в Курскую область. Об этом сообщил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

«Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, где находятся более четырехсот тысяч записей», — заявил Уитворт в ходе выступления на конференции по национальной безопасности и разведке США. Его слова приводит РИА Новости. Уитворт не подтвердил, однако, прямое использование данных изображений ВСУ для нападений на российскую территорию.

Президент России Владимир Путин ранее осудил действия киевского режима, обвинив его в неизбирательной стрельбе и атаках на гражданские объекты. Путин подчеркнул, что Россия даст достойный ответ на вторжение в Курскую область и достигнет всех поставленных перед страной целей.

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Соединенные Штаты дали доступ ВСУ к сотням тысяч спутниковых изображений для вторжения в Курскую область. Об этом сообщил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт. «Мы сделали доступными коммерческие изображения через портал, где находятся более четырехсот тысяч записей», — заявил Уитворт в ходе выступления на конференции по национальной безопасности и разведке США. Его слова приводит РИА Новости. Уитворт не подтвердил, однако, прямое использование данных изображений ВСУ для нападений на российскую территорию. Президент России Владимир Путин ранее осудил действия киевского режима, обвинив его в неизбирательной стрельбе и атаках на гражданские объекты. Путин подчеркнул, что Россия даст достойный ответ на вторжение в Курскую область и достигнет всех поставленных перед страной целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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