28 августа 2024

CNN: Белый дом согласился поговорить с Украиной о снятии запрета на удары по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белом доме готовы к диалогу с Украиной, которая требует снять запрет на удары вглубь России американским оружием
В Белом доме готовы к диалогу с Украиной, которая требует снять запрет на удары вглубь России американским оружием Фото:

Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник, близкий к администрации США.

«Администрация Байдена отказалась разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов на большие расстояния вглубь российской территории. Однако Вашингтон приветствует взаимодействие с Украиной и готов обсуждать вопрос о снятии запрета, поскольку это помогает лучше понять стратегию Киева в конфликте», — передает CNN со ссылкой на чиновника.

Ранее администрация Байдена разрешила Украине бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. Речь шла, в том числе, о применении высокоточного оружия, пишет RT.

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Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник, близкий к администрации США. «Администрация Байдена отказалась разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов на большие расстояния вглубь российской территории. Однако Вашингтон приветствует взаимодействие с Украиной и готов обсуждать вопрос о снятии запрета, поскольку это помогает лучше понять стратегию Киева в конфликте», — передает CNN со ссылкой на чиновника. Ранее администрация Байдена разрешила Украине бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. Речь шла, в том числе, о применении высокоточного оружия, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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