CNN: Белый дом согласился поговорить с Украиной о снятии запрета на удары по РФ

Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник, близкий к администрации США.
«Администрация Байдена отказалась разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов на большие расстояния вглубь российской территории. Однако Вашингтон приветствует взаимодействие с Украиной и готов обсуждать вопрос о снятии запрета, поскольку это помогает лучше понять стратегию Киева в конфликте», — передает CNN со ссылкой на чиновника.
Ранее администрация Байдена разрешила Украине бить по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. Речь шла, в том числе, о применении высокоточного оружия, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.