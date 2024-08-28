ЦРУ признало дискуссии с Киевом по вторжению ВСУ в Курскую область

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил наличие контактов с Украиной по вопросу операций ВСУ в Курской области. Об этом он заявил на конференции, посвященной разведке и национальной безопасности.
«Они [ВСУ] возводят оборонительные сооружения. Насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — рассказал Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, трансляцию которой вел C-Span.
В ходе конференции также обсуждался уровень сотрудничества между США и Украиной, включая предоставление спутниковых данных. По словам директора Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнка Уитворта, украинская сторона имеет доступ к обширной базе спутниковых снимков благодаря поддержке Вашингтона.
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