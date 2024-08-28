28 августа 2024

ЦРУ признало дискуссии с Киевом по вторжению ВСУ в Курскую область

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ЦРУ контактирует с Украиной по поводу вторжения под Курском
ЦРУ контактирует с Украиной по поводу вторжения под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил наличие контактов с Украиной по вопросу операций ВСУ в Курской области. Об этом он заявил на конференции, посвященной разведке и национальной безопасности.

«Они [ВСУ] возводят оборонительные сооружения. Насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — рассказал Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, трансляцию которой вел C-Span.

В ходе конференции также обсуждался уровень сотрудничества между США и Украиной, включая предоставление спутниковых данных. По словам директора Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнка Уитворта, украинская сторона имеет доступ к обширной базе спутниковых снимков благодаря поддержке Вашингтона.

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Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил наличие контактов с Украиной по вопросу операций ВСУ в Курской области. Об этом он заявил на конференции, посвященной разведке и национальной безопасности. «Они [ВСУ] возводят оборонительные сооружения. Насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — рассказал Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, трансляцию которой вел C-Span. В ходе конференции также обсуждался уровень сотрудничества между США и Украиной, включая предоставление спутниковых данных. По словам директора Национального агентства геопространственной разведки США Фрэнка Уитворта, украинская сторона имеет доступ к обширной базе спутниковых снимков благодаря поддержке Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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