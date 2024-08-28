В Тюмени на Туре утонули двое детей

Тела утонувших тюменских детей до сих пор не найдены
В Тюмени на реке Тура утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Их тела до сих пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России.
«Трагедия произошла в необорудованном для купания месте на реке Тура. Тела 9-летнего мальчика и 11-летней девочки ищут специалисты», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте работают спасатели и врачи. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
Месяц назад на Туре утонул 76-летний рыбак. Он упал в воду и его унесло течением.
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