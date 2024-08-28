28 августа 2024

В Тюмени на Туре утонули двое детей

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Тела утонувших тюменских детей до сих пор не найдены
Тела утонувших тюменских детей до сих пор не найдены Фото:

В Тюмени на реке Тура утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Их тела до сих пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России.

«Трагедия произошла в необорудованном для купания месте на реке Тура. Тела 9-летнего мальчика и 11-летней девочки ищут специалисты», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте работают спасатели и врачи. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Месяц назад на Туре утонул 76-летний рыбак. Он упал в воду и его унесло течением.

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В Тюмени на реке Тура утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка. Их тела до сих пор не найдены, сообщили в ГУ МЧС России. «Трагедия произошла в необорудованном для купания месте на реке Тура. Тела 9-летнего мальчика и 11-летней девочки ищут специалисты», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте работают спасатели и врачи. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Месяц назад на Туре утонул 76-летний рыбак. Он упал в воду и его унесло течением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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