Риэлторы раскрыли, какую недвижимость предпочитают покупать состоятельные пермяки

Состоятельные пермяки покупают дома в Верхней Курье и Хохловке

29 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Перми спрос на элитные дома не утихает, как и на квартиры Фото: Роман Наумов © URA.RU Недвижимость премиум сегмента стоит особняком от остального рынка. На элитное жилье не влияет отмена льготной ипотеки, повышение цен и ключевой ставки Центробанка. Состоятельные жители Перми несмотря на изменения в экономике продолжают покупать и продавать квартиры и дома. Агенты по недвижимости рассказали URA.RU, где и какую недвижимость покупают VIP пермяки. «В городе VIP клиенты предпочитают Ленинский район, набережную Камы с ее потрясающими видами, уединенностью и богатой инфраструктурой. В загородных направлениях самые популярные и востребованные районы — это Верхняя Курья, Хохловка, Жебреи и еще ряд других направлений, которые находятся на берегах водоемов», — рассказала директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» в Перми Полина Лоскутова корреспонденту агентства. Она добавила, что чаще всего состоятельные покупатели отдают предпочтение премиальным жилым комплексам. В 80% случаев дома и квартиры покупают без отделки. Полина Лоскутова отметила, что сейчас в модно делать интерьер в стиле лофт, хай-тек и прованс. А в строительстве уделяют большое внимание европейскому стилю архитектуры. Риелтор пермского агентства недвижимости «Этажи» Вероника Ершова отметила, что также состоятельные клиенты обращают внимание на престижную локацию, достойную придомовую территорию, инфраструктуру. Им важно иметь соседей схожего статуса. «У клиентов, готовых платить за такое жилье, уже сформирован четкий портрет своей будущей квартиры, и есть точное понимание, что они хотят видеть. Говоря о рынке Перми, объективно таких предложений очень ограниченное количество», — рассказала Вероника Ершова корреспонденту агентства. Важность наличия инфраструктуры и социальных объектов подчеркнули руководитель агентства недвижимость «Лучшие метры» Александр Леонов. При этом выбор состоятельных клиентов не всегда падает на новостройки. На вторичном рынке жилья также есть подходящие объекты. «Есть клиенты, которым неважно, что дом суперсвежий. Ему может быть от 20 до 30 лет. Кто-то хочет большую площадь и смотрит квартиру 150-200 метров. Многие ориентируются на близость к школам, потому что время у всех ограничено, и они не хотят тратить его на то, чтобы отвести или забрать ребенка из садика или школы», — отметил Александр Леонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недвижимость премиум сегмента стоит особняком от остального рынка. На элитное жилье не влияет отмена льготной ипотеки, повышение цен и ключевой ставки Центробанка. Состоятельные жители Перми несмотря на изменения в экономике продолжают покупать и продавать квартиры и дома. Агенты по недвижимости рассказали URA.RU, где и какую недвижимость покупают VIP пермяки. «В городе VIP клиенты предпочитают Ленинский район, набережную Камы с ее потрясающими видами, уединенностью и богатой инфраструктурой. В загородных направлениях самые популярные и востребованные районы — это Верхняя Курья, Хохловка, Жебреи и еще ряд других направлений, которые находятся на берегах водоемов», — рассказала директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» в Перми Полина Лоскутова корреспонденту агентства. Она добавила, что чаще всего состоятельные покупатели отдают предпочтение премиальным жилым комплексам. В 80% случаев дома и квартиры покупают без отделки. Полина Лоскутова отметила, что сейчас в модно делать интерьер в стиле лофт, хай-тек и прованс. А в строительстве уделяют большое внимание европейскому стилю архитектуры. Риелтор пермского агентства недвижимости «Этажи» Вероника Ершова отметила, что также состоятельные клиенты обращают внимание на престижную локацию, достойную придомовую территорию, инфраструктуру. Им важно иметь соседей схожего статуса. «У клиентов, готовых платить за такое жилье, уже сформирован четкий портрет своей будущей квартиры, и есть точное понимание, что они хотят видеть. Говоря о рынке Перми, объективно таких предложений очень ограниченное количество», — рассказала Вероника Ершова корреспонденту агентства. Важность наличия инфраструктуры и социальных объектов подчеркнули руководитель агентства недвижимость «Лучшие метры» Александр Леонов. При этом выбор состоятельных клиентов не всегда падает на новостройки. На вторичном рынке жилья также есть подходящие объекты. «Есть клиенты, которым неважно, что дом суперсвежий. Ему может быть от 20 до 30 лет. Кто-то хочет большую площадь и смотрит квартиру 150-200 метров. Многие ориентируются на близость к школам, потому что время у всех ограничено, и они не хотят тратить его на то, чтобы отвести или забрать ребенка из садика или школы», — отметил Александр Леонов.