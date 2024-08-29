Бывших топ-менеджеров «Телты» будут судить за хищения 33 млн руб при поставке телефонов МО

Суд рассмотрит дело экс-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 млн руб у МО

29 августа 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Топ-менеджеров завода «Телта» обвиняют в крупном мошенничестве, в рамках которого они получили до 33 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Таганский суд Москвы рассмотрит уголовное дело по делу бывших топ-менеджеров завода «Телта», которых обвиняют в крупных хищениях на сумму в 33 миллиона рублей. Сотрудники по контракту с Минобороны должны были поставить ведомству телефонные аппараты. Однако выяснилось, что продукцию завод мог не изготовить, а заказать через Китай. По итогу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. «Судебное заседание по делу [Алексея] Высокова, [Елены] Гришиной, [Игоря] Морозова, [Алексея] Пальмова назначено на 3 сентября», — сказала собеседница в разговоре с РИА Новости. Сотрудников «Телты» обвиняют в крупных хищениях. Из документов, которые имеются в распоряжении агентства, факт хищения производился в период с 2014 по 2023 года. По версии следствия, изначально Минобороны РФ заключило контракт с «Телта» на закупку телефонных аппаратов. Однако в ведомстве посчитали, что завод заказал данные аппараты с Китая, а полученную прибыль в размере 33 миллионов рублей оставил себе. На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода «Телта» Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Двое их них признали вину полностью. Это не первое уголовное дело за последнее время, связанное с Минобороны РФ. Накануне выяснилось, что фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов военному ведомству, которые были арестованы еще в мае, в рамках контракта получили от Минобороны до 2,4 миллиарда рублей, передает VSE.42.Ru. Также, например, сообщалось об уголовном деле в отношении руководителя и сотрудников «Военторга» по факту крупных хищений, сообщает ОТР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы рассмотрит уголовное дело по делу бывших топ-менеджеров завода «Телта», которых обвиняют в крупных хищениях на сумму в 33 миллиона рублей. Сотрудники по контракту с Минобороны должны были поставить ведомству телефонные аппараты. Однако выяснилось, что продукцию завод мог не изготовить, а заказать через Китай. По итогу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. «Судебное заседание по делу [Алексея] Высокова, [Елены] Гришиной, [Игоря] Морозова, [Алексея] Пальмова назначено на 3 сентября», — сказала собеседница в разговоре с РИА Новости. Сотрудников «Телты» обвиняют в крупных хищениях. Из документов, которые имеются в распоряжении агентства, факт хищения производился в период с 2014 по 2023 года. По версии следствия, изначально Минобороны РФ заключило контракт с «Телта» на закупку телефонных аппаратов. Однако в ведомстве посчитали, что завод заказал данные аппараты с Китая, а полученную прибыль в размере 33 миллионов рублей оставил себе. На скамье подсудимых четверо: бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода «Телта» Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Двое их них признали вину полностью. Это не первое уголовное дело за последнее время, связанное с Минобороны РФ. Накануне выяснилось, что фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов военному ведомству, которые были арестованы еще в мае, в рамках контракта получили от Минобороны до 2,4 миллиарда рублей, передает VSE.42.Ru. Также, например, сообщалось об уголовном деле в отношении руководителя и сотрудников «Военторга» по факту крупных хищений, сообщает ОТР.