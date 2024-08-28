Казаки привезли святыни из Кургана в Монголию. Фото

29 августа 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Казаки прибыли в братскую страну Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Участники конного казачьего похода из Кургана доставили православные святыни в Монголию. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «Святыни мы привезли международным казачьим конным походом из Кургана в Улан-Батор. Будем в воскресенье передавать иконы в Свято-Троицкий храм. На территории храма покоятся останки наших воинов, павших на Халхин-Голе», — говорится в сообщении казака. На встречу с казаками в Русский дом науки и культуры в столице Монголии пришли выпускники курганских вузов, которых здесь свыше 600 человек, подчеркнул Попов. Он добавил, что в Улан-Батор приехал также казачий коллектив «Бриченька». Казаки из Кургана отправились 27 апреля в конный поход в Монголию, чтобы посетить мемориальный комплекс Зайсан. Одна из целей похода заключается в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. Также казаки отдадут дань памяти монгольским и советским воинам, которые были союзниками в борьбе с японским милитаризмом и германским нацизмом, подчеркнул Попов. Встреча в Русском доме науки и культуры в Улан-Баторе Фото: Сергей Попов Гостей из Кургана тепло встретили в Монголии Фото: Серегей Попов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники конного казачьего похода из Кургана доставили православные святыни в Монголию. Об этом URA.RU рассказал атаман казачества РФ по Курганской области Сергей Попов. «Святыни мы привезли международным казачьим конным походом из Кургана в Улан-Батор. Будем в воскресенье передавать иконы в Свято-Троицкий храм. На территории храма покоятся останки наших воинов, павших на Халхин-Голе», — говорится в сообщении казака. На встречу с казаками в Русский дом науки и культуры в столице Монголии пришли выпускники курганских вузов, которых здесь свыше 600 человек, подчеркнул Попов. Он добавил, что в Улан-Батор приехал также казачий коллектив «Бриченька». Казаки из Кургана отправились 27 апреля в конный поход в Монголию, чтобы посетить мемориальный комплекс Зайсан. Одна из целей похода заключается в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. Также казаки отдадут дань памяти монгольским и советским воинам, которые были союзниками в борьбе с японским милитаризмом и германским нацизмом, подчеркнул Попов.