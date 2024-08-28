Женщина скончалась на месте ДТП
На трассе М-5 в Челябинской области 29 августа Volkswagen попал под КАМАЗ во время обгона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГАИ, водитель скончалась на месте ДТП.
«Женщина 1969 года рождения, управляя Volkswagen выехала на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции
ДТП произошло в Ашинском районе на 1569 км. Женщина направлялась в сторону Уфы.
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