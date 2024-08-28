28 августа 2024

На трассе М-5 в Челябинской области водитель иномарки погиб под КАМАЗом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, медицина катастроф, машина скорой помощи, скорая помощь
Женщина скончалась на месте ДТП Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 29 августа Volkswagen попал под КАМАЗ во время обгона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГАИ, водитель скончалась на месте ДТП.

«Женщина 1969 года рождения, управляя Volkswagen выехала на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции

ДТП произошло в Ашинском районе на 1569 км. Женщина направлялась в сторону Уфы.

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На трассе М-5 в Челябинской области 29 августа Volkswagen попал под КАМАЗ во время обгона. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областного ГАИ, водитель скончалась на месте ДТП. «Женщина 1969 года рождения, управляя Volkswagen выехала на полосу встречного движения, где выезд запрещен. Она скончалась на месте происшествия», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции ДТП произошло в Ашинском районе на 1569 км. Женщина направлялась в сторону Уфы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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