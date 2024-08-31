Как правильно выбрать коттеджи под Челябинском, стоящие дешевле квартир. Фото

Цена коттеджей вблизи Челябинска стартует от 8 миллионов рублей

01 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Дешевые коттеджи под Челябинском продают по 80 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые недорогие и востребованные коттеджи площадью 100 квадратных метров под Челябинском продаются по 80 тысяч рублей за «квадратный». Это вдвое дешевле квартир в новостройках. Коттеджные поселки с такими домами встречаются в нескольких локациях под Челябинском. О том, как купить недорогие коттеджи, где они расположены и на что следует обращать внимание при покупке, читайте в материале URA.RU. Где купить коттеджи под Челябинском, которые стоят дешевле квартир Коттеджи в окрестностях Челябинска за 7-8 миллионов рублей площадью 100 квадратных метров можно приобрести в поселках Малиновка, Идиллия, Красное поле. В Малиновке на данный момент выставлено несколько коттеджей по 8 миллионов рублей, в поселке Идиллия застройщик возводит 25 частных домов. Аналогичные коттеджи на данный момент строятся в поселках Красное поле и Новые ключи. Самые недорогие и востребованные коттеджи площадью 100 квадратных метров под Челябинском продаются по 80 тысяч рублей за «квадрат» Фото: Николай Бастриков © URA.RU За сколько в среднем можно приобрести участок в эконом-сегменте Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов, стоимость коттеджей в Кременкуле составляет от 8,5 миллиона рублей на этапе строительства и от 9 миллионов рублей за готовые дома. Стоимость строительства дома в микрорайоне «Ясное небо» в Идиллии в 10 километрах от Челябинска на участке в шесть соток составляет 5 миллионов 280 тысяч рублей. При этом цена самого участка стартует от 1 миллиона 320 тысяч рублей. Новый район на территории закрытого коттеджного поселка «Идиллия» расположен в 10 километрах от Челябинска Фото: пресс-служба застройщика «Ясное небо» Какие коммуникации должны быть в коттедже По словам Молчанова, при покупке коттеджа в пригороде Челябинска в доме обычно уже есть отопление (электрический котел), разводка водяных теплых полов, сделана электрика, отштукатурены стены и выровнен пол. При этом при минимальном ценнике на сегодняшний день в базовую стоимость не входят заборы и террасы. Их покупатель уже должен будет достраивать самостоятельно. «Конечно, все могут сделать и террасы, и заборы, просто, как правило, в базу это не входит. В большинстве случаев все-таки уже отдельно просчитываются. Это связано с тем, что покупателей все равно завлекают ценой объекта. А когда он решился на покупку и пожелал, например, террасу — становится уже чуть-чуть дороже. В итоге примерно половина покупателей заказывают дополнительно и террасу, и забор», — сообщил Молчанов. Кроме того, при покупке дома у его хозяина или застройщика не лишним не будет поинтересоваться у будущих соседей, насколько хорошо работают коммуникации, нет ли перебоев с водой, электричеством или вывозом мусора. Если водоснабжение «завязано» на скважину, нужно проверить качество воды, возможно, даже сдать на экспертизу. В поселке «Идиллия» застройщик возводит 25 частных домов, аналогичные коттеджи на данный момент строятся в поселке Красное поле и Новые ключи Фото: пресс-служба застройщика «Ясное небо» Какой должна быть инфраструктура Особенно важна инфраструктура для тех, кто планирует переехать за город на постоянное место жительства. Желательно иметь поблизости как минимум магазины и аптеки, еще лучше — парикмахерские, кафе, спортивный зал. Для семьи с детьми важно, чтобы рядом были школа или детский сад. Даже автомобилистам нужно обратить внимание на доступность общественного транспорта: как часто ходят автобусы, сколько времени занимает дорога, когда последний рейс и где находится остановка. Также стоит оценить состояние дорог вокруг. В город ездить все равно придется, особенно по работе — и не всегда машина может оказаться под рукой. Когда выбирать коттедж? Зимой снег скрывает и часть построек, и участок. Зато можно понять, как выдерживают морозы водопровод и канализация, тепло ли в доме. Летом хорошо видны участок и сам дом, понять, не душно ли внутри. Поздней весной обязательно необходимо проверять подвал на предмет его подтоплений. Чтобы проверить дороги, лучше приезжать после дождя, а работу коммунальных служб проверять лучше после снегопада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые недорогие и востребованные коттеджи площадью 100 квадратных метров под Челябинском продаются по 80 тысяч рублей за «квадратный». Это вдвое дешевле квартир в новостройках. Коттеджные поселки с такими домами встречаются в нескольких локациях под Челябинском. О том, как купить недорогие коттеджи, где они расположены и на что следует обращать внимание при покупке, читайте в материале URA.RU. Где купить коттеджи под Челябинском, которые стоят дешевле квартир Коттеджи в окрестностях Челябинска за 7-8 миллионов рублей площадью 100 квадратных метров можно приобрести в поселках Малиновка, Идиллия, Красное поле. В Малиновке на данный момент выставлено несколько коттеджей по 8 миллионов рублей, в поселке Идиллия застройщик возводит 25 частных домов. Аналогичные коттеджи на данный момент строятся в поселках Красное поле и Новые ключи. За сколько в среднем можно приобрести участок в эконом-сегменте Как отметил руководитель департамента элитной недвижимости «DAN-недвижимость» Максим Молчанов, стоимость коттеджей в Кременкуле составляет от 8,5 миллиона рублей на этапе строительства и от 9 миллионов рублей за готовые дома. Стоимость строительства дома в микрорайоне «Ясное небо» в Идиллии в 10 километрах от Челябинска на участке в шесть соток составляет 5 миллионов 280 тысяч рублей. При этом цена самого участка стартует от 1 миллиона 320 тысяч рублей. Какие коммуникации должны быть в коттедже По словам Молчанова, при покупке коттеджа в пригороде Челябинска в доме обычно уже есть отопление (электрический котел), разводка водяных теплых полов, сделана электрика, отштукатурены стены и выровнен пол. При этом при минимальном ценнике на сегодняшний день в базовую стоимость не входят заборы и террасы. Их покупатель уже должен будет достраивать самостоятельно. «Конечно, все могут сделать и террасы, и заборы, просто, как правило, в базу это не входит. В большинстве случаев все-таки уже отдельно просчитываются. Это связано с тем, что покупателей все равно завлекают ценой объекта. А когда он решился на покупку и пожелал, например, террасу — становится уже чуть-чуть дороже. В итоге примерно половина покупателей заказывают дополнительно и террасу, и забор», — сообщил Молчанов. Кроме того, при покупке дома у его хозяина или застройщика не лишним не будет поинтересоваться у будущих соседей, насколько хорошо работают коммуникации, нет ли перебоев с водой, электричеством или вывозом мусора. Если водоснабжение «завязано» на скважину, нужно проверить качество воды, возможно, даже сдать на экспертизу. Какой должна быть инфраструктура Особенно важна инфраструктура для тех, кто планирует переехать за город на постоянное место жительства. Желательно иметь поблизости как минимум магазины и аптеки, еще лучше — парикмахерские, кафе, спортивный зал. Для семьи с детьми важно, чтобы рядом были школа или детский сад. Даже автомобилистам нужно обратить внимание на доступность общественного транспорта: как часто ходят автобусы, сколько времени занимает дорога, когда последний рейс и где находится остановка. Также стоит оценить состояние дорог вокруг. В город ездить все равно придется, особенно по работе — и не всегда машина может оказаться под рукой. Когда выбирать коттедж? Зимой снег скрывает и часть построек, и участок. Зато можно понять, как выдерживают морозы водопровод и канализация, тепло ли в доме. Летом хорошо видны участок и сам дом, понять, не душно ли внутри. Поздней весной обязательно необходимо проверять подвал на предмет его подтоплений. Чтобы проверить дороги, лучше приезжать после дождя, а работу коммунальных служб проверять лучше после снегопада.