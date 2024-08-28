28 августа 2024

В Свердловской области все такси будут в одном цвете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс
Представители таксопарков выбирают единый цвет кузова Фото:

В Свердловской области к 2031 году все легковые такси будут иметь один установленный цвет. Сейчас власти собирают предложение от представителей таксопарков по возможным вариантам цветов автомобилей. Об этом рассказали в региональном минтрансе.

«В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси», — передает «Коммерсант» комментарий ведомства. После этого будет принято единое решение, которое войдет в текст законопроекта.

Отмечается, что требования по единому цвету кузова вступят в силу в 2026 году, однако перевозчики, которые ранее уже числились в реестре, смогут продолжить работать вне зависимости от окраски. С учетом периода обновления таксопарка установленный цвет будут иметь все машины к 2031 году. «Права добросовестных перевозчиков легковым такси ущемлены не будут», — добавили в минтрансе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области к 2031 году все легковые такси будут иметь один установленный цвет. Сейчас власти собирают предложение от представителей таксопарков по возможным вариантам цветов автомобилей. Об этом рассказали в региональном минтрансе. «В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси», — передает «Коммерсант» комментарий ведомства. После этого будет принято единое решение, которое войдет в текст законопроекта. Отмечается, что требования по единому цвету кузова вступят в силу в 2026 году, однако перевозчики, которые ранее уже числились в реестре, смогут продолжить работать вне зависимости от окраски. С учетом периода обновления таксопарка установленный цвет будут иметь все машины к 2031 году. «Права добросовестных перевозчиков легковым такси ущемлены не будут», — добавили в минтрансе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...