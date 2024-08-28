В Свердловской области все такси будут в одном цвете

29 августа 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Представители таксопарков выбирают единый цвет кузова Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Свердловской области к 2031 году все легковые такси будут иметь один установленный цвет. Сейчас власти собирают предложение от представителей таксопарков по возможным вариантам цветов автомобилей. Об этом рассказали в региональном минтрансе. «В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси», — передает «Коммерсант» комментарий ведомства. После этого будет принято единое решение, которое войдет в текст законопроекта. Отмечается, что требования по единому цвету кузова вступят в силу в 2026 году, однако перевозчики, которые ранее уже числились в реестре, смогут продолжить работать вне зависимости от окраски. С учетом периода обновления таксопарка установленный цвет будут иметь все машины к 2031 году. «Права добросовестных перевозчиков легковым такси ущемлены не будут», — добавили в минтрансе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области к 2031 году все легковые такси будут иметь один установленный цвет. Сейчас власти собирают предложение от представителей таксопарков по возможным вариантам цветов автомобилей. Об этом рассказали в региональном минтрансе. «В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси», — передает «Коммерсант» комментарий ведомства. После этого будет принято единое решение, которое войдет в текст законопроекта. Отмечается, что требования по единому цвету кузова вступят в силу в 2026 году, однако перевозчики, которые ранее уже числились в реестре, смогут продолжить работать вне зависимости от окраски. С учетом периода обновления таксопарка установленный цвет будут иметь все машины к 2031 году. «Права добросовестных перевозчиков легковым такси ущемлены не будут», — добавили в минтрансе.