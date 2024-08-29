«Вдруг подходит ученица с конвертом»: свердловские учителя назвали самые незабываемые подарки

Юные свердловчане дарят учителям букеты с шипами, улиток и подушки с актерами

30 августа 2024 в 08:51 Размер текста - 17 +

Педагоги рассказали о запоминающихся сюрпризах Фото: Илья Московец © URA.RU Традиционно в День знаний педагоги принимают поздравления от воспитанников и их родителей. В преддверии нового учебного года свердловская редакция URA.RU поговорила со свердловскими учителями и собрала самые трогательные истории, которые запомнились им на всю жизнь. Замдиректора школы №1 Радмир Халиков, преподаватель истории и обществознания, сказал, что самыми ценными для него подарками стали сами ученики, а также африканская улитка Ахатина, фотоальбом и видеопоздравление. «Все подарки необычные и от души, особенно от воспитанников. Вспоминается подаренная еще десять лет назад большая улитка, фотоальбом с воспоминаниями и поздравления на видео. Честно, самым необычным, ценным и дорогим подарком для меня всегда были и остаются ученики. Каждый из них — отдельная история, характер, и, по сути, подарок, который я получаю каждый день. Когда вижу, как они растут, преодолевают трудности, достигают успехов. Думаю, каждый ученик оставляет в душе учителя что-то свое, и, наверное, это и есть тот самый подарок, который мы, педагоги, храним всю жизнь», — сказал он. Педагоги хранят все подарки от учеников Фото предоставлено Юлией Алыповой Преподаватель русского языка и литературы частной школы Rittel School Мария Григорьева была приятно удивлена, получив в День знаний мягкое розовое покрывало, а ее коллега Мария Плеханова, тоже учитель русского, — деревянную шкатулку с гирляндой внутри. Преподаватель литературы невьянской школы №4 Юлия Алыпова восхищается детскими hand-made поздравлениями. «Запоминаются подарки, изготовленные своими руками. Например, медвежонок, сделанный из эпоксидной смолы. Его девочка соорудила сама. И самодельный браслет, который я тоже храню и ношу с удовольствием. Дарили плюшевое сердце. Оно тоже сшито своими руками», — говорит Юлия. Педагог вспоминает, что ей еще дарили самодельные серьги — мальчик выполнил их тоже из эпоксидной смолы. Преподаватель Мария Плеханова хранит дорогую для ее сердца шкатулку Фото предоставлено Марией Плехановой Преподаватель по географии гимназии №13 Мария Симонова начала карьеру педагога в лицее №159. Екатеринбурженка вспоминает особенное поздравление от ребят из 6В класса в 2015 году. «Это был сюрприз ко Дню учителя: воспитанники заранее взяли у меня ключ от кабинета, немного схитрив, сказали, мол нужно нарисовать плакат. На следующее утро дети с восторженными взглядами ожидали, когда зайду в кабинет и увижу украшение. Ребята развесили на ниточках шары, конфеты, на плакате нарисовали меня», — с улыбкой рассказывает педагог. Для нее этот подарок стал незабываемым. «Обычно дарят сертификаты, а этот сюрприз, наверное, за всю историю работы самый трогательный», — признается Мария. Воспитатель из сети частных школ Rittel School Яна Хохлокова обучает первоклассников. Екатеринбурженка рассказала о кружке с пожеланиями. Этот сувенир стал талисманом. «Эту кружку вручила родитель моего воспитанника. Всегда беру подарок с собой, если устраиваюсь в новую организацию. Пью из нее чай в школе. И летом работала в лагере — тоже брала кружку с собой. Она всегда выручает, если где-то в коллективе должна быть подписанная кружка. Очень удобно! А на кружке — моя фотография, где я молодая такая, в красивом платье. И пожелания, теплые слова благодарности», — рассказывает педагог. Кружка стала для педагога талисманом Фото предоставлено Яной Хохлоковой Кроме этого, учитель вспоминает огромный «пп-букет» из цукатов и орехов. «Я еще в детском саду работала на протяжении десяти лет, потом в школу перешла. Запомнился букет, на котором были нанизаны все вкусные полезные орехи, цукаты и где-то сухофрукты. Этот подарок долго ели с чаем. Очень практично», — делится впечатлениями Яна. Марина Филиппова из лицея №88 получила толстовку с пожеланиями учеников и коробку со множеством маленьких подарков ко Дню учителя. «Толстовку с пожеланиями я всегда надеваю на туристические слеты, ребятам очень приятно. Один раз подарили банку с конфетами, а в ней много свертков — записок с приятными словами, из разряда „вы самая красивая“ или „очень любим вас“. Ребята не знали, но у меня тот период был действительно не самым радостным, и я вечерами читала их записки и ела конфеты. Как-то пришла в школу, а дети принесли мне подушку — Роберта Паттинсона. Теперь он с нами будет учиться, говорят. Придумали с ним много шуток за учебный год», — рассказывает Марина. Педагог Марина Филиппова была в восторге от подаренной ей банке с пожеланиями Фото предоставлено Мариной Филипповой Преподаватель истории и обществознания в школе №76 Дарья Богданова получила от ученика шестого класса букет из лего, который он сам собрал и гордо вручил на День знаний. «Ребенок его сам соорудил, поставил в металлическую вазу и гордо вручил, сказав: «вот вам букет из лего на века, чтобы потом не дарить», — говорит Дарья. Уникальный подарок получила учительница из верхнепышминской школы №3 Светлана Ружникова на выпускном вечере. Ученики подарили ей золотую рыбку, которая, по их словам, должна была исполнить все желания ребят и преподавателя. «В аквариуме, куда каждый выпускник бросал камешек, загадывая желание, в конце ребята пустили живую золотую рыбку. Она была огромная! На День знаний дарили необычный букет из плюшевых панд», — вспоминает она. Учитель русского языка и литературы екатеринбургской гимназии № 45 Светлана Ананьина рассказала трогательную историю. «На последнем звонке 20 мая каждый из 48 учеников подошел ко мне с конвертом и словами благодарности. По традиции, выпускники говорят добрые слова учителям, гимназии, родителям. И наступает момент, когда на сцене говорят обо мне. И вдруг из зала ко мне подходит моя ученица с конвертом: „Светлана Львовна, вам письмо. От меня. Большое спасибо за все.“ Затем второй ученик, третий — и все с конвертами, открытками, сложенными треугольниками листами. И так все ребята. Я никогда не получала одновременно столько писем, и это было непередаваемо трогательно. Ради таких минут хочется работать. Для меня это — самый дорогой подарок», — призналась она. Мария Симонова все еще хранит плакат-воспоминание Фото предоставлено Марией Андреевной Замдиректора школы №1 имени С. С. Алексеева Земфира Гайнетдинова — учитель истории и обществознания — рассказала о неожиданном звонке от выпускника в честь Дня знаний. «Позвонил ученик, который выпустился из школы много лет назад, и не представился. Голос его я не слышала много лет и никак не могла узнать, кто это. Тогда он начал играть со мной в игру. Задавал вопросы из школьной жизни. И один из вопросов был: „Когда ваш день рождения?“ И добавил, что у нас с ним даты совпадают. Тогда догадалась и назвала имя, а через десять минут пришла доставка с красивым тяжелым букетом из фруктов. Мы всей семьей съели подарок за праздничным ужином», — рассказывает педагог. Она вспомнила и историю с огромным неподъемным букетом из роз высотой более метра. «Подъехала машина-доставка. Два человека вынесли букет из 100 роз и отдали его мне. Даже не смогла поднять букет, мы держали его втроем! Доставили букет вместе со мной в квартиру. Я при поддержке мужа держала его и фотографировалась на память. А шипы у роз были очень большие, и они сильно кололи меня. Запомнила на всю жизнь этот подарок», — рассказывает педагог. «А еще на Последнем звонке класс вручил мне большое сердечко с 25 лентами длиной два-три метра. Я отрезала каждую ленту от сердца и отпустила каждого ученика в свободное плавание во взрослую жизнь. А я осталась с большим сердцем», — с улыбкой говорит она. Земфира Гайнетдинова рассказала также о самой смешной, на ее взгляд, истории с пятиклассником и шоколадкой. «Ученик очень любил сладости, подарил мне шоколадку. Поэтому тут же предложил съесть ее сразу. Я развернула шоколад. И пока общалась с учеником — он съел мой подарок сам! Потом мы долго с ним хохотали», — вспоминает педагог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиционно в День знаний педагоги принимают поздравления от воспитанников и их родителей. В преддверии нового учебного года свердловская редакция URA.RU поговорила со свердловскими учителями и собрала самые трогательные истории, которые запомнились им на всю жизнь. Замдиректора школы №1 Радмир Халиков, преподаватель истории и обществознания, сказал, что самыми ценными для него подарками стали сами ученики, а также африканская улитка Ахатина, фотоальбом и видеопоздравление. «Все подарки необычные и от души, особенно от воспитанников. Вспоминается подаренная еще десять лет назад большая улитка, фотоальбом с воспоминаниями и поздравления на видео. Честно, самым необычным, ценным и дорогим подарком для меня всегда были и остаются ученики. Каждый из них — отдельная история, характер, и, по сути, подарок, который я получаю каждый день. Когда вижу, как они растут, преодолевают трудности, достигают успехов. Думаю, каждый ученик оставляет в душе учителя что-то свое, и, наверное, это и есть тот самый подарок, который мы, педагоги, храним всю жизнь», — сказал он. Преподаватель русского языка и литературы частной школы Rittel School Мария Григорьева была приятно удивлена, получив в День знаний мягкое розовое покрывало, а ее коллега Мария Плеханова, тоже учитель русского, — деревянную шкатулку с гирляндой внутри. Преподаватель литературы невьянской школы №4 Юлия Алыпова восхищается детскими hand-made поздравлениями. «Запоминаются подарки, изготовленные своими руками. Например, медвежонок, сделанный из эпоксидной смолы. Его девочка соорудила сама. И самодельный браслет, который я тоже храню и ношу с удовольствием. Дарили плюшевое сердце. Оно тоже сшито своими руками», — говорит Юлия. Педагог вспоминает, что ей еще дарили самодельные серьги — мальчик выполнил их тоже из эпоксидной смолы. Преподаватель по географии гимназии №13 Мария Симонова начала карьеру педагога в лицее №159. Екатеринбурженка вспоминает особенное поздравление от ребят из 6В класса в 2015 году. «Это был сюрприз ко Дню учителя: воспитанники заранее взяли у меня ключ от кабинета, немного схитрив, сказали, мол нужно нарисовать плакат. На следующее утро дети с восторженными взглядами ожидали, когда зайду в кабинет и увижу украшение. Ребята развесили на ниточках шары, конфеты, на плакате нарисовали меня», — с улыбкой рассказывает педагог. Для нее этот подарок стал незабываемым. «Обычно дарят сертификаты, а этот сюрприз, наверное, за всю историю работы самый трогательный», — признается Мария. Воспитатель из сети частных школ Rittel School Яна Хохлокова обучает первоклассников. Екатеринбурженка рассказала о кружке с пожеланиями. Этот сувенир стал талисманом. «Эту кружку вручила родитель моего воспитанника. Всегда беру подарок с собой, если устраиваюсь в новую организацию. Пью из нее чай в школе. И летом работала в лагере — тоже брала кружку с собой. Она всегда выручает, если где-то в коллективе должна быть подписанная кружка. Очень удобно! А на кружке — моя фотография, где я молодая такая, в красивом платье. И пожелания, теплые слова благодарности», — рассказывает педагог. Кроме этого, учитель вспоминает огромный «пп-букет» из цукатов и орехов. «Я еще в детском саду работала на протяжении десяти лет, потом в школу перешла. Запомнился букет, на котором были нанизаны все вкусные полезные орехи, цукаты и где-то сухофрукты. Этот подарок долго ели с чаем. Очень практично», — делится впечатлениями Яна. Марина Филиппова из лицея №88 получила толстовку с пожеланиями учеников и коробку со множеством маленьких подарков ко Дню учителя. «Толстовку с пожеланиями я всегда надеваю на туристические слеты, ребятам очень приятно. Один раз подарили банку с конфетами, а в ней много свертков — записок с приятными словами, из разряда „вы самая красивая“ или „очень любим вас“. Ребята не знали, но у меня тот период был действительно не самым радостным, и я вечерами читала их записки и ела конфеты. Как-то пришла в школу, а дети принесли мне подушку — Роберта Паттинсона. Теперь он с нами будет учиться, говорят. Придумали с ним много шуток за учебный год», — рассказывает Марина. Преподаватель истории и обществознания в школе №76 Дарья Богданова получила от ученика шестого класса букет из лего, который он сам собрал и гордо вручил на День знаний. «Ребенок его сам соорудил, поставил в металлическую вазу и гордо вручил, сказав: «вот вам букет из лего на века, чтобы потом не дарить», — говорит Дарья. Уникальный подарок получила учительница из верхнепышминской школы №3 Светлана Ружникова на выпускном вечере. Ученики подарили ей золотую рыбку, которая, по их словам, должна была исполнить все желания ребят и преподавателя. «В аквариуме, куда каждый выпускник бросал камешек, загадывая желание, в конце ребята пустили живую золотую рыбку. Она была огромная! На День знаний дарили необычный букет из плюшевых панд», — вспоминает она. Учитель русского языка и литературы екатеринбургской гимназии № 45 Светлана Ананьина рассказала трогательную историю. «На последнем звонке 20 мая каждый из 48 учеников подошел ко мне с конвертом и словами благодарности. По традиции, выпускники говорят добрые слова учителям, гимназии, родителям. И наступает момент, когда на сцене говорят обо мне. И вдруг из зала ко мне подходит моя ученица с конвертом: „Светлана Львовна, вам письмо. От меня. Большое спасибо за все.“ Затем второй ученик, третий — и все с конвертами, открытками, сложенными треугольниками листами. И так все ребята. Я никогда не получала одновременно столько писем, и это было непередаваемо трогательно. Ради таких минут хочется работать. Для меня это — самый дорогой подарок», — призналась она. Замдиректора школы №1 имени С. С. Алексеева Земфира Гайнетдинова — учитель истории и обществознания — рассказала о неожиданном звонке от выпускника в честь Дня знаний. «Позвонил ученик, который выпустился из школы много лет назад, и не представился. Голос его я не слышала много лет и никак не могла узнать, кто это. Тогда он начал играть со мной в игру. Задавал вопросы из школьной жизни. И один из вопросов был: „Когда ваш день рождения?“ И добавил, что у нас с ним даты совпадают. Тогда догадалась и назвала имя, а через десять минут пришла доставка с красивым тяжелым букетом из фруктов. Мы всей семьей съели подарок за праздничным ужином», — рассказывает педагог. Она вспомнила и историю с огромным неподъемным букетом из роз высотой более метра. «Подъехала машина-доставка. Два человека вынесли букет из 100 роз и отдали его мне. Даже не смогла поднять букет, мы держали его втроем! Доставили букет вместе со мной в квартиру. Я при поддержке мужа держала его и фотографировалась на память. А шипы у роз были очень большие, и они сильно кололи меня. Запомнила на всю жизнь этот подарок», — рассказывает педагог. «А еще на Последнем звонке класс вручил мне большое сердечко с 25 лентами длиной два-три метра. Я отрезала каждую ленту от сердца и отпустила каждого ученика в свободное плавание во взрослую жизнь. А я осталась с большим сердцем», — с улыбкой говорит она. Земфира Гайнетдинова рассказала также о самой смешной, на ее взгляд, истории с пятиклассником и шоколадкой. «Ученик очень любил сладости, подарил мне шоколадку. Поэтому тут же предложил съесть ее сразу. Я развернула шоколад. И пока общалась с учеником — он съел мой подарок сам! Потом мы долго с ним хохотали», — вспоминает педагог.