28 августа 2024

Прокуратура ХМАО заинтересовалась аварией с вахтовым автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку ДТП
Прокуратура начала проверку ДТП Фото:

Прокуратура Сургутского района начала проверку после ДТП с вахтовым автобусом, Инцидент произошел на 26 километре трассы Когалым — Когалымское месторождение.

«В ходе проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. На место ДТП выехал и.о. прокурора Сургутского района Андрей Трофимов.

Ранее URA.RU рассказывало о самом ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, которых доставили в Когалымскую городскую больницу.

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Прокуратура Сургутского района начала проверку после ДТП с вахтовым автобусом, Инцидент произошел на 26 километре трассы Когалым — Когалымское месторождение. «В ходе проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. На место ДТП выехал и.о. прокурора Сургутского района Андрей Трофимов. Ранее URA.RU рассказывало о самом ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, которых доставили в Когалымскую городскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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