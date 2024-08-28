Прокуратура ХМАО заинтересовалась аварией с вахтовым автобусом

Прокуратура Сургутского района начала проверку после ДТП с вахтовым автобусом, Инцидент произошел на 26 километре трассы Когалым — Когалымское месторождение.
«В ходе проверки будет обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, определена степень ответственности виновных лиц», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. На место ДТП выехал и.о. прокурора Сургутского района Андрей Трофимов.
Ранее URA.RU рассказывало о самом ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, которых доставили в Когалымскую городскую больницу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!