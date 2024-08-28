Авария случилась на дороге Когалым-Ноябрьск
На трассе Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
«В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма», — написал в своем telegram-канале.
Авария случилась утром на 26 километре трассы. Шестеро пострадавших легкой и средней степени тяжести доставили в Когалымскую городскую больницу.
В аварии пострадали шесть человек
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