28 августа 2024

На трассе ХМАО перевернулся вахтовый автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась на дороге Когалым-Ноябрьск
Авария случилась на дороге Когалым-Ноябрьск Фото:

На трассе Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма», — написал в своем telegram-канале.

Авария случилась утром на 26 километре трассы. Шестеро пострадавших легкой и средней степени тяжести доставили в Когалымскую городскую больницу.

В аварии пострадали шесть человек
В аварии пострадали шесть человек
Фото:

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На трассе Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с участием вахтового автобуса. В аварии пострадали шесть человек, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. «В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма», — написал в своем telegram-канале. Авария случилась утром на 26 километре трассы. Шестеро пострадавших легкой и средней степени тяжести доставили в Когалымскую городскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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