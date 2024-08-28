В Челябинской области женщина погибла под колесами поезда

В Челябинской области на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Пострадавшая переходила через железнодорожные пути в неположенном месте. По факту смерти человека на железной дороге СК начал проверку, сообщили 29 августа в ведомстве.
«В Челябинской области выясняются обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, вечером 28 августа на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Машинисту предотвратить затормозить не удалось. В результате наезда пострадавшая получила травмы и скончалась на месте.
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