28 августа 2024

В Челябинской области женщина погибла под колесами поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая переходила через железнодорожные пути в неположенном месте
Пострадавшая переходила через железнодорожные пути в неположенном месте Фото:

В Челябинской области на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Пострадавшая переходила через железнодорожные пути в неположенном месте. По факту смерти человека на железной дороге СК начал проверку, сообщили 29 августа в ведомстве.

«В Челябинской области выясняются обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, вечером 28 августа на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Машинисту предотвратить затормозить не удалось. В результате наезда пострадавшая получила травмы и скончалась на месте.

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В Челябинской области на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Пострадавшая переходила через железнодорожные пути в неположенном месте. По факту смерти человека на железной дороге СК начал проверку, сообщили 29 августа в ведомстве. «В Челябинской области выясняются обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, вечером 28 августа на 2074 км перегона «Мисяш — Полетаево» Южно-Уральской железной дороги поездом была насмерть сбита женщина. Машинисту предотвратить затормозить не удалось. В результате наезда пострадавшая получила травмы и скончалась на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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