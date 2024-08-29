В ВСУ признали контроль России почти над 40% территории Часова Яра

ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. Такое заявление сделал представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин.
«Россияне контролируют около 40% Часова Яра», — сказал Полухин, его слова приводятся в telegram-канале «Мы-Украина». Он добавил, что сейчас город разбит и похож на руины.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что до нескольких батальонов мобилизованных украинцев перебросили в район Часова Яра. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить массовое форсирование канала российскими войсками, передает 360.ru. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что ситуация в городе остается напряженной, при этом российские военные освобождают «дом за домом», сообщала «Национальная служба новостей».
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