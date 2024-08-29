В ВСУ признали контроль России почти над 40% территории Часова Яра

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В ВСУ заявили, что под контролем армии России находится около 40% территории Часова Яра
В ВСУ заявили, что под контролем армии России находится около 40% территории Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. Такое заявление сделал представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин.

«Россияне контролируют около 40% Часова Яра», — сказал Полухин, его слова приводятся в telegram-канале «Мы-Украина». Он добавил, что сейчас город разбит и похож на руины. 

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что до нескольких батальонов мобилизованных украинцев перебросили в район Часова Яра. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить массовое форсирование канала российскими войсками, передает 360.ru. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что ситуация в городе остается напряженной, при этом российские военные освобождают «дом за домом», сообщала «Национальная служба новостей». 

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ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. Такое заявление сделал представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин. «Россияне контролируют около 40% Часова Яра», — сказал Полухин, его слова приводятся в telegram-канале «Мы-Украина». Он добавил, что сейчас город разбит и похож на руины.  Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что до нескольких батальонов мобилизованных украинцев перебросили в район Часова Яра. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить массовое форсирование канала российскими войсками, передает 360.ru. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что ситуация в городе остается напряженной, при этом российские военные освобождают «дом за домом», сообщала «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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