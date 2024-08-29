На челябинском рынке в три раза выросло число авто с роботизированной коробкой

На авторынке Челябинской области спрос на машины с роботизированной коробкой передач вырос в три раза. Как 29 августа сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Авто», доля таких автомобилей в предложении новых авто составила 37,74%.
«И предложение, и спрос на автомобили с коробкой-»роботом» активно растут. Так, предложение год к году за семь месяцев увеличилось в 3,21 раза, а спрос — на 95,8%», — отметили в «Авито Авто».
Доля в спросе на такие автомобили достигла 18,98%. В первые семь месяцев средняя цена подобных автомобилей достигла 3,26 млн рублей.
«Многие автовладельцы выбирали „робот“ за его эффективность и экономичность, особенно в городских условиях. Важна и адаптивность данных машин к различным стилям вождения, а также плавность переключения передач», — отметил руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито» Артем Хомутинников.
Лидером по спросу стал китайский кроссовер Geely Coolray. Также покупатели показали высокую заинтересованность в Chery Tiggo 7 Pro Max (доля составила 7,71%). Данная модель чаще всего предлагалась на продажу: количество машин составило 11,2% от всех выставленных на экспозицию. Первый автомобиль в среднем обходился покупателям в 2,693 млн рублей, второй — в 3,1 млн рублей.
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