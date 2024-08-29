В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло.
«Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев.
По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы.
Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер.
Александр Ивачев (в середине) выступает против переноса в другое место памятника Ленину в Ревде
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В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло. «Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев. По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер.