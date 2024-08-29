КПРФ раскачивает протест из-за сноса памятника Ленину в Ревде. Фото

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Ростов на Дону. Пермь, памятник ленину
В Ревде проходит реставрация памятника В.И.Ленину

В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло.

«Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев.

По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы.

Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер.

Александр Ивачев (в середине) выступает против переноса в другое место памятника Ленину в Ревде
Александр Ивачев (в середине) выступает против переноса в другое место памятника Ленину в Ревде
Бюро Свердловского обкома КПРФ стало инициатором проведения референдума по поводу судьбы памятника Ленину
Бюро Свердловского обкома КПРФ стало инициатором проведения референдума по поводу судьбы памятника Ленину
КПРФ предлагает жителям Ревды решить, где должен стоять памятник Владимиру Ленину
КПРФ предлагает жителям Ревды решить, где должен стоять памятник Владимиру Ленину

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В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло. «Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев. По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер.
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