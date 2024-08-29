КПРФ раскачивает протест из-за сноса памятника Ленину в Ревде. Фото

29 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Ревде проходит реставрация памятника В.И.Ленину Фото (архив): Сергей Русанов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло. «Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев. По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. Александр Ивачев (в середине) выступает против переноса в другое место памятника Ленину в Ревде Фото: telegram-канал Александра Ивачева Бюро Свердловского обкома КПРФ стало инициатором проведения референдума по поводу судьбы памятника Ленину Фото: telegram-канал Александра Ивачева КПРФ предлагает жителям Ревды решить, где должен стоять памятник Владимиру Ленину Фото: telegram-канал Александра Ивачева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) может пройти референдум по поводу памятника В. И. Ленину, который решили перенести из центра города, а перед этим отреставрировать. Инициирует референдум КПРФ, рассказал вице-спикер заксо, первый секретарь обкома партии Александр Ивачев, включившийся в событие спустя две недели после того, как оно произошло. «Бюро Свердловского обкома КПРФ выступило в качестве инициативной группы по проведению референдума в связи тревожными события, происходящими в Ревде по предполагаемому переносу памятника Ленину. Коммунисты предлагают жителям города самим решить принципиальный вопрос: «Согласны ли вы с установкой памятника В.И. Ленину, демонтированного для реставрации на Площади Победы по улице Максима Горького», — заявил в своем telegram-канале Александр Ивачев. По его словам, документы по поводу проведения референдума направлены в Ревдинскую территориальную избирательную комиссию. Решение о регистрации инициативной группы должно быть принято в течение пяти дней. После этого депутаты гордумы Ревды должны будут назначить дату. Ивачев напомнил, что подобный референдум в городе уже проходил в 2019 году. Тогда 67.9% жителей Ревды выступили за сохранение памятника Ленину на площади Победы. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре мэр Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер.