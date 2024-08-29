«Залечили до смерти»: свердловчанка заявила, что врачи погубили ее мужа в больнице

Жительница Тавды обвинила врачей в смерти мужа и написала заявление в СКР
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина считает, что медики назначили неподходящие лекарства и уколы Фото:

Жительница Тавды (Свердловская область) винит врачей в гибели ее мужа — адвоката Александра Абрашкина, который обратился в поликлинику с язвой на ноге, следом попал в реанимацию, а спустя месяц скончался от потери крови в желудке. Женщина подала заявление в следственный комитет и пытается разобраться в произошедшем. Она уверяет, что пациента якобы залечили ненужными таблетками, уколами и капельницами, что, по ее мнению, вызвало внутреннее кровотечение и смерть. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала вдова Наталья.

«Мой 49-летний муж этой весной повредил правую ногу, когда колол дрова. Рана была небольшая. Обрабатывали средствами из домашней аптечки — перекисью водорода и зеленкой. Через месяц супруг поехал купаться на базу отдыха „Родник“, после чего рана разрослась. В конце июня (21 числа) пошел в поликлинику тавдинской ЦРБ, попал на прием к врачу-терапевту. Она установила диагноз: трофическая язва правой ноги», — делится подробностями свердловчанка.

По ее словам, Александр — диабетик (не инсулинозависимый), в связи с чем имел инвалидность третьей группы. После осмотра врач выписала лекарства, предупредив, что если спустя две недели улучшений не будет, нужно обратиться к терапевту повторно. В процессе лечения ее супруг якобы принимал препараты как диабетик, выписанные кардиологом. «При назначении лечения врачи не интересовались, имеются ли у мужа какие-либо противопоказания», — уверяет она.

Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск
Александру пришлось лечь в больницу, так как язва на ноге не заживала
Фото:

Когда спустя две недели рана не зажила, Александр 4 июля пошел в приемный покой. По словам вдовы, он попал на консультацию к хирургу и кардиологу. Медики назначили чистку ран и поместили пациента в хирургическое отделение, а на следующий день (5 июля) прооперировали. «После операции Александр находился в сознании, чувствовал себя хорошо за исключением тянущей боли в ноге и плохо выходящей жидкости из организма. Ему назначили обезболивающие и препараты, о которых мне не сообщалось. Со слов мужа, кололи кетонов, так говорила ему медсестра. Были еще капельницы и антибиотик», — уточняет женщина.

По ее словам, у супруга были отеки. Наталья утверждает, что погибший принимал все назначенные препараты, при этом хирург не называл ей медикаменты. «Ссылался на отсутствие у меня медобразования», — уточняет она. В стационаре ее муж якобы продолжал жаловаться на проблему мочеиспускания. Тогда Наталья еще раз обратилась к хирургу и узнала, что муж принимает антибиотик цефтриаксон. «Я ему сказала, что это лекарство задерживает жидкость в организме, и попросила заменить на другой. Он ответил, чтобы я обратилась к кардиологу, а он к этому отношения не имеет — хотя он заведующий хирургическим отделением и лечащий врач моего мужа! На мои звонки и сообщения кардиолог не отвечала», — рассказывает свердловчанка.

Территория областной больницы 15. Нижняя Тавда
Врачи якобы отказывались перевозить пациента в Екатеринбург или Тюмень
Фото:

Вдова обращает внимание, что неоднократно просила лечащих ее мужа врачей дать направление на перевод супруга в тюменский или областной стационар в Екатеринбурге. Однако медики отказывали в просьбе. Спустя неделю состояние пациента ухудшилось. «Перед отпуском хирург повторно прочистил ногу мужу под общим наркозом. Операция прошла нормально. Назначили обезболивающий препарат — по словам мужа, это был кетанов, а по факту кололи другой. Рана была увеличена. Цефтриаксон, со слов мужа, убрали или заменили (а он об этом даже не знал), на его вопрос, что принимает — ответа не было», — уточняет вдова.

В середине июля Наталья снова попросила главврача, который скоро собирался в отпуск, дать направление на перевод в другой стационар, но он отказался. Вскоре лечащим врачом пациента стал другой хирург этой больницы. «В те дни я заметила у мужа сильную слабость, желтизну кожи. Давление было низким. Начала паниковать. После капельницы его стало тошнить, жаловался на головокружение. На ногах самостоятельно стоять не мог, катала его на инвалидном кресле — нашла в коридоре», — рассказывает она дальше.

Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск
В больнице на какой-то период ему стало лучше, но потом состояние ухудшилось
Фото:

Вечером, 27 июля, супруг уже не отвечал на звонки Натальи. Она тут же поехала в больницу и узнала, что Александра перевели в реанимацию. Врачи сказали, что у пациента открылось желудочное кровотечение, а из-за большой потери крови гемоглобин упал до 60 единиц. «На желудок муж никогда не жаловался, болей не было. По словам мужа, лечащий врач провел чистку в желудке от крови. Состояние улучшилось, но гемоглобин не повысился», — говорит свердловчанка.

Первого августа супруга приехала в больницу, привезла Александру его лекарства, которые он принимал на постоянной основе и которые на тот момерт закончились. «Он чувствовал себя хорошо и сказал, что здоровье пойдет на поправку — за сутки вышло три литра жидкости, ему сделали снимки печени, почек и сердца. Сердце и печень были немного увеличены, с почками все в порядке. Перевязали ногу. А ближе к вечеру он позвонил и сказал, что после капельницы, как и в прошлый раз, его стало тошнить. Ближе к восьми вечера опять попросил срочно приехать, сказав: «Наверное, будем прощаться», — вспоминает Наталья последние слова супруга.

Женщина тут же примчалась в стационар. Ее муж лежал на боку с «уткой» крови, был в сознании, разговаривал. Наталья побежала к врачам и спросила, почему пациент находится без присмотра. «В ординаторской на диване лежала медсестра. Сказала, что лечащий врач по телефону попросил поставить моему мужу кровоостанавливающий укол. Сам он находился на выходном и передавал, чтобы его оставили в покое. Сказал, мол утром придет и разберется», — говорит Наталья.

Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург
Пациент скончался от потери крови и язвы желудка
Фото:

Вдова утверждает, через какое-то время этого врача все же вызвали по просьбе другого пациента. Он поднялся и к ее мужу на осмотр. Велел увезти Александра в операционную, а Наталью при помощи охранников попросил покинуть больницу. На следующий день она снова пришла проведать мужа. Врачи якобы обещали перевести пострадавшего в тюменский стационар. «Около 16:15 я пробралась в реанимационное отделение и увидела, что он лежит обнаженный на ИВЛ без сознания. Возле него стояли лечащий врач, две медсестры и реаниматолог», — говорит она.

Второго августа Александр умер. «Врач-реаниматолог бодрым голосом мне сообщил, что мой муж скончался в 17:30. В какое точно время он умер, я не знаю. Возможно, что врачи самостоятельно отключили его от ИВЛ, так как после моего ухода у него наступил резко летальный исход», — предполагает Наталья. При этом медики отказали вдове в просьбе ознакомиться с историей болезни погибшего. По ее словам, во время общения один из медиков объявил, что Александру вынесли диагноз «острая язва желудка».

Территория областной больницы 15. Нижняя Тавда
После смерти пациента будет экспертиза
Фото:

«Получила информацию из морга, что в желудке мужа был большой объем крови, а на самом желудке — маленькая миома и язва. В легких было немного воды, хотя до стационара у него не было воспаления. Возможно, оно возникло от длительного подключения к ИВЛ», — полагает женщина. Вдова признается, что, по ее сведениям, среди врачей ходили слухи, что ее мужу незадолго до смерти заказывали 12 пакетов крови и плазму в Тюмени. «Дорога до Тюмени в одну сторону занимает два с половиной часа! У лечащего врача 2 августа спрашивала, нужна ли кровь, что я могу дать свою, у нас одна группа. Был ответ, что все есть. В итоге после смерти мужа он сообщил мне, что мой супруг умер от большой кровопотери», — недоумевает она.

Наталья подала заявление в следственный комитет и ждет разбирательств по делу о смерти Александра. Она опасается, что за время экспертизы врачи перепишут историю болезни и изменят какие-то факт. Сейчас Наталья ждет результатов гистологии, которую проводят в Екатеринбурге. У супругов осталось двое детей, один из которых несовершеннолетний. К слову, Абрашкины — бывшие беженцы, они переехали в Свердловскую область в 2014 году из Донецка.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в городскую больницу Тавды. На момент публикации ответа не поступило. В пресс-службе свердловского следственного комитета отказались прокомментировать ситуацию.

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Жительница Тавды (Свердловская область) винит врачей в гибели ее мужа — адвоката Александра Абрашкина, который обратился в поликлинику с язвой на ноге, следом попал в реанимацию, а спустя месяц скончался от потери крови в желудке. Женщина подала заявление в следственный комитет и пытается разобраться в произошедшем. Она уверяет, что пациента якобы залечили ненужными таблетками, уколами и капельницами, что, по ее мнению, вызвало внутреннее кровотечение и смерть. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала вдова Наталья. «Мой 49-летний муж этой весной повредил правую ногу, когда колол дрова. Рана была небольшая. Обрабатывали средствами из домашней аптечки — перекисью водорода и зеленкой. Через месяц супруг поехал купаться на базу отдыха „Родник“, после чего рана разрослась. В конце июня (21 числа) пошел в поликлинику тавдинской ЦРБ, попал на прием к врачу-терапевту. Она установила диагноз: трофическая язва правой ноги», — делится подробностями свердловчанка. По ее словам, Александр — диабетик (не инсулинозависимый), в связи с чем имел инвалидность третьей группы. После осмотра врач выписала лекарства, предупредив, что если спустя две недели улучшений не будет, нужно обратиться к терапевту повторно. В процессе лечения ее супруг якобы принимал препараты как диабетик, выписанные кардиологом. «При назначении лечения врачи не интересовались, имеются ли у мужа какие-либо противопоказания», — уверяет она. Когда спустя две недели рана не зажила, Александр 4 июля пошел в приемный покой. По словам вдовы, он попал на консультацию к хирургу и кардиологу. Медики назначили чистку ран и поместили пациента в хирургическое отделение, а на следующий день (5 июля) прооперировали. «После операции Александр находился в сознании, чувствовал себя хорошо за исключением тянущей боли в ноге и плохо выходящей жидкости из организма. Ему назначили обезболивающие и препараты, о которых мне не сообщалось. Со слов мужа, кололи кетонов, так говорила ему медсестра. Были еще капельницы и антибиотик», — уточняет женщина. По ее словам, у супруга были отеки. Наталья утверждает, что погибший принимал все назначенные препараты, при этом хирург не называл ей медикаменты. «Ссылался на отсутствие у меня медобразования», — уточняет она. В стационаре ее муж якобы продолжал жаловаться на проблему мочеиспускания. Тогда Наталья еще раз обратилась к хирургу и узнала, что муж принимает антибиотик цефтриаксон. «Я ему сказала, что это лекарство задерживает жидкость в организме, и попросила заменить на другой. Он ответил, чтобы я обратилась к кардиологу, а он к этому отношения не имеет — хотя он заведующий хирургическим отделением и лечащий врач моего мужа! На мои звонки и сообщения кардиолог не отвечала», — рассказывает свердловчанка. Вдова обращает внимание, что неоднократно просила лечащих ее мужа врачей дать направление на перевод супруга в тюменский или областной стационар в Екатеринбурге. Однако медики отказывали в просьбе. Спустя неделю состояние пациента ухудшилось. «Перед отпуском хирург повторно прочистил ногу мужу под общим наркозом. Операция прошла нормально. Назначили обезболивающий препарат — по словам мужа, это был кетанов, а по факту кололи другой. Рана была увеличена. Цефтриаксон, со слов мужа, убрали или заменили (а он об этом даже не знал), на его вопрос, что принимает — ответа не было», — уточняет вдова. В середине июля Наталья снова попросила главврача, который скоро собирался в отпуск, дать направление на перевод в другой стационар, но он отказался. Вскоре лечащим врачом пациента стал другой хирург этой больницы. «В те дни я заметила у мужа сильную слабость, желтизну кожи. Давление было низким. Начала паниковать. После капельницы его стало тошнить, жаловался на головокружение. На ногах самостоятельно стоять не мог, катала его на инвалидном кресле — нашла в коридоре», — рассказывает она дальше. Вечером, 27 июля, супруг уже не отвечал на звонки Натальи. Она тут же поехала в больницу и узнала, что Александра перевели в реанимацию. Врачи сказали, что у пациента открылось желудочное кровотечение, а из-за большой потери крови гемоглобин упал до 60 единиц. «На желудок муж никогда не жаловался, болей не было. По словам мужа, лечащий врач провел чистку в желудке от крови. Состояние улучшилось, но гемоглобин не повысился», — говорит свердловчанка. Первого августа супруга приехала в больницу, привезла Александру его лекарства, которые он принимал на постоянной основе и которые на тот момерт закончились. «Он чувствовал себя хорошо и сказал, что здоровье пойдет на поправку — за сутки вышло три литра жидкости, ему сделали снимки печени, почек и сердца. Сердце и печень были немного увеличены, с почками все в порядке. Перевязали ногу. А ближе к вечеру он позвонил и сказал, что после капельницы, как и в прошлый раз, его стало тошнить. Ближе к восьми вечера опять попросил срочно приехать, сказав: «Наверное, будем прощаться», — вспоминает Наталья последние слова супруга. Женщина тут же примчалась в стационар. Ее муж лежал на боку с «уткой» крови, был в сознании, разговаривал. Наталья побежала к врачам и спросила, почему пациент находится без присмотра. «В ординаторской на диване лежала медсестра. Сказала, что лечащий врач по телефону попросил поставить моему мужу кровоостанавливающий укол. Сам он находился на выходном и передавал, чтобы его оставили в покое. Сказал, мол утром придет и разберется», — говорит Наталья. Вдова утверждает, через какое-то время этого врача все же вызвали по просьбе другого пациента. Он поднялся и к ее мужу на осмотр. Велел увезти Александра в операционную, а Наталью при помощи охранников попросил покинуть больницу. На следующий день она снова пришла проведать мужа. Врачи якобы обещали перевести пострадавшего в тюменский стационар. «Около 16:15 я пробралась в реанимационное отделение и увидела, что он лежит обнаженный на ИВЛ без сознания. Возле него стояли лечащий врач, две медсестры и реаниматолог», — говорит она. Второго августа Александр умер. «Врач-реаниматолог бодрым голосом мне сообщил, что мой муж скончался в 17:30. В какое точно время он умер, я не знаю. Возможно, что врачи самостоятельно отключили его от ИВЛ, так как после моего ухода у него наступил резко летальный исход», — предполагает Наталья. При этом медики отказали вдове в просьбе ознакомиться с историей болезни погибшего. По ее словам, во время общения один из медиков объявил, что Александру вынесли диагноз «острая язва желудка». «Получила информацию из морга, что в желудке мужа был большой объем крови, а на самом желудке — маленькая миома и язва. В легких было немного воды, хотя до стационара у него не было воспаления. Возможно, оно возникло от длительного подключения к ИВЛ», — полагает женщина. Вдова признается, что, по ее сведениям, среди врачей ходили слухи, что ее мужу незадолго до смерти заказывали 12 пакетов крови и плазму в Тюмени. «Дорога до Тюмени в одну сторону занимает два с половиной часа! У лечащего врача 2 августа спрашивала, нужна ли кровь, что я могу дать свою, у нас одна группа. Был ответ, что все есть. В итоге после смерти мужа он сообщил мне, что мой супруг умер от большой кровопотери», — недоумевает она. Наталья подала заявление в следственный комитет и ждет разбирательств по делу о смерти Александра. Она опасается, что за время экспертизы врачи перепишут историю болезни и изменят какие-то факт. Сейчас Наталья ждет результатов гистологии, которую проводят в Екатеринбурге. У супругов осталось двое детей, один из которых несовершеннолетний. К слову, Абрашкины — бывшие беженцы, они переехали в Свердловскую область в 2014 году из Донецка. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в городскую больницу Тавды. На момент публикации ответа не поступило. В пресс-службе свердловского следственного комитета отказались прокомментировать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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