Власти Пермского округа выплатят бойцам СВО дополнительные 100 тысяч рублей

Участники спецоперации, которые отправятся на фронт с территории Пермского муниципального округа, получат дополнительные выплаты по 100 тысяч рублей. Такое решение приняла местная дума.
«На заседании Думы Пермского муниципального округа депутаты приняли решение о выплатах для контрактников, участвующих в специальной военной операции. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах».
Деньги выделят из резервного фонда округа. Срок действия выплаты определен с 1 августа. Ранее в Пермском крае на уровне региона приняли решение о допвыплатах участникам СВО в 400 тысяч рублей. Из федерального бюджета военные также получают по 400 тысяч.
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