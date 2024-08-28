28 августа 2024

Власти Пермского округа выплатят бойцам СВО дополнительные 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты военным увеличиваются
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации, которые отправятся на фронт с территории Пермского муниципального округа, получат дополнительные выплаты по 100 тысяч рублей. Такое решение приняла местная дума.

«На заседании Думы Пермского муниципального округа депутаты приняли решение о выплатах для контрактников, участвующих в специальной военной операции. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах».

Деньги выделят из резервного фонда округа. Срок действия выплаты определен с 1 августа. Ранее в Пермском крае на уровне региона приняли решение о допвыплатах участникам СВО в 400 тысяч рублей. Из федерального бюджета военные также получают по 400 тысяч.

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Участники спецоперации, которые отправятся на фронт с территории Пермского муниципального округа, получат дополнительные выплаты по 100 тысяч рублей. Такое решение приняла местная дума. «На заседании Думы Пермского муниципального округа депутаты приняли решение о выплатах для контрактников, участвующих в специальной военной операции. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «На местах». Деньги выделят из резервного фонда округа. Срок действия выплаты определен с 1 августа. Ранее в Пермском крае на уровне региона приняли решение о допвыплатах участникам СВО в 400 тысяч рублей. Из федерального бюджета военные также получают по 400 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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