У метзавода в Аше появилась материнская компания

У группы «Ашинский металлургический завод» (Челябинская область) появилась материнская компания. В этом качестве выступила АО «Урал-ВК» из Москвы, выставившая в августе обязательное предложение о выкупе акций.
«С 17 июля 2024 года непосредственной материнской организацией и конечной материнской организацией группы является АО „Урал-ВК“, владельцами которой являются несколько физических лиц, никто из которых не обладает контролем над ней», — отмечено в консолидированной финотчетности за полугодие. Компания заявляла о намерении выкупить 78,7 млн акций.
«Урал-ВК» готова была приобрести бумаги по 71 рублю за штуку. При этом в день подачи объявления акции торговались на Мосбирже по 174,08 рубля, но на новостях началось снижение. Через гендиректора Бориса Царева фирма связана с «Амурсталью».
К выпуску разрешено 498,454 млн ценных бумаг. Из них в свободном обращении находится 398,891 млн штук, остальные завод выкупил у акционеров. Акции принадлежали дочерним организациям группы.
Валовая прибыль ашинского холдинга снизилась. За полугодие 2024 года она составила 5,863 млрд рублей. Это на 2,053 млрд рублей меньше, чем в 2023 году.
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