Следователи ХМАО взялись за ДТП с вахтовым автобусом

Следственный комитет устроил проверку из-за аварии с вахтовым автобусом. Автомобиль с людьми опрокинулся на трассе в Сургутском районе.
«На 26 километре автодороги „Когалым — Когалымское месторождение“ произошло опрокидывание вахтового автобуса, перевозившего работников коммерческой организации. По предварительным данным, в результате происшествия трое лиц доставлены в медицинское учреждение», — говорится на сайте окружного управления Следкома.
Следователи считают, что авария могла произойти из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки силовики установят причины и обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU рассказывало, что аварией с вахтовым автобусом заинтересовалась прокуратура. Внутри автомобиля было 11 человек, из которых всего пострадало шестеро.
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