28 августа 2024

Следователи ХМАО взялись за ДТП с вахтовым автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи начали проверку из-за аварии
Следователи начали проверку из-за аварии Фото:

Следственный комитет устроил проверку из-за аварии с вахтовым автобусом. Автомобиль с людьми опрокинулся на трассе в Сургутском районе.

«На 26 километре автодороги „Когалым — Когалымское месторождение“ произошло опрокидывание вахтового автобуса, перевозившего работников коммерческой организации. По предварительным данным, в результате происшествия трое лиц доставлены в медицинское учреждение», — говорится на сайте окружного управления Следкома.

Следователи считают, что авария могла произойти из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки силовики установят причины и обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что аварией с вахтовым автобусом заинтересовалась прокуратура. Внутри автомобиля было 11 человек, из которых всего пострадало шестеро.

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Следственный комитет устроил проверку из-за аварии с вахтовым автобусом. Автомобиль с людьми опрокинулся на трассе в Сургутском районе. «На 26 километре автодороги „Когалым — Когалымское месторождение“ произошло опрокидывание вахтового автобуса, перевозившего работников коммерческой организации. По предварительным данным, в результате происшествия трое лиц доставлены в медицинское учреждение», — говорится на сайте окружного управления Следкома. Следователи считают, что авария могла произойти из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки силовики установят причины и обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что аварией с вахтовым автобусом заинтересовалась прокуратура. Внутри автомобиля было 11 человек, из которых всего пострадало шестеро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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