В Свердловской области подорожала важная услуга ЖКХ — впервые за два года

Свердловские власти увеличили взносы за капремонт

29 августа 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Новые расценки вступят в силу с 1 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января 2025 года минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области составит 17 рублей 48 копеек за квадратный метр. Стоимость впервые с 2023 года увеличилась на три рубля (с 14 рублей 81 копейки). Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. «На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учетом динамики роста цен на строительные материалы. Введение новой ставки позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, его слова передает департамент информполитики. Смирнов добавил, что на данный момент план по капремонтам в регионе выполнен на 74%. «В 13 муниципальных образованиях Свердловской области капитальный ремонт общедомового имущества в домах полностью закончен», — подчеркнул чиновник. По данным департамента информполитики, в 2025 году в регионе планируется отремонтировать 923 дома. В частности, предполагается замена 69 лифтов на сумму порядка 205,3 миллиона рублей. Касается это многоквартирных домов, жители которых оставляют взносы на капремонт на счете регоператора. До конца 2026 года в Свердловской области должны отремонтировать 3097 домов. На это потребуется 26,24 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января 2025 года минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области составит 17 рублей 48 копеек за квадратный метр. Стоимость впервые с 2023 года увеличилась на три рубля (с 14 рублей 81 копейки). Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа. «На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учетом динамики роста цен на строительные материалы. Введение новой ставки позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, его слова передает департамент информполитики. Смирнов добавил, что на данный момент план по капремонтам в регионе выполнен на 74%. «В 13 муниципальных образованиях Свердловской области капитальный ремонт общедомового имущества в домах полностью закончен», — подчеркнул чиновник. По данным департамента информполитики, в 2025 году в регионе планируется отремонтировать 923 дома. В частности, предполагается замена 69 лифтов на сумму порядка 205,3 миллиона рублей. Касается это многоквартирных домов, жители которых оставляют взносы на капремонт на счете регоператора. До конца 2026 года в Свердловской области должны отремонтировать 3097 домов. На это потребуется 26,24 миллиарда рублей.