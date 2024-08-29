В Свердловской области подорожала важная услуга ЖКХ — впервые за два года

С 1 января 2025 года минимальный взнос за капитальный ремонт в Свердловской области составит 17 рублей 48 копеек за квадратный метр. Стоимость впервые с 2023 года увеличилась на три рубля (с 14 рублей 81 копейки). Такое решение было принято на заседании свердловского правительства 29 августа.
«На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учетом динамики роста цен на строительные материалы. Введение новой ставки позволит не снижать темпов капитального ремонта многоквартирных домов и продолжать улучшать жилищные условия жителей Свердловской области», — заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, его слова передает департамент информполитики.
Смирнов добавил, что на данный момент план по капремонтам в регионе выполнен на 74%. «В 13 муниципальных образованиях Свердловской области капитальный ремонт общедомового имущества в домах полностью закончен», — подчеркнул чиновник.
По данным департамента информполитики, в 2025 году в регионе планируется отремонтировать 923 дома. В частности, предполагается замена 69 лифтов на сумму порядка 205,3 миллиона рублей. Касается это многоквартирных домов, жители которых оставляют взносы на капремонт на счете регоператора. До конца 2026 года в Свердловской области должны отремонтировать 3097 домов. На это потребуется 26,24 миллиарда рублей.
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