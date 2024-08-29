Силовики нагрянули на главный склад Ozon в Екатеринбурге. Фото

Военные ловили мигрантов на большом складе Ozon в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и еще двух ведомств (архивное фото) Фото:

Екатеринбургские силовики четырех ведомств нагрянули на распределительный центр Ozon в Кольцово в поисках мигрантов. В ходе мероприятия 25 человек были доставлены в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).

В рейде участвовали сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и военные следователи. «На территории логопарка „Кольцовский“ были выявлены 25 мужчин, которых доставили в военкоматы для постановки на учет. Все они бывшие мигранты, а ныне граждане РФ», — сообщили в ведомстве.

Полицейские проверили документы у 352 иностранцев. Из них 17 незаконно находились в РФ. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности. Подобные рейды будут продолжены, заверили в ВСУ СКР по ЦВО.

В Кольцово работали силовики
В Кольцово работали силовики
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Екатеринбургские силовики четырех ведомств нагрянули на распределительный центр Ozon в Кольцово в поисках мигрантов. В ходе мероприятия 25 человек были доставлены в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). В рейде участвовали сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и военные следователи. «На территории логопарка „Кольцовский“ были выявлены 25 мужчин, которых доставили в военкоматы для постановки на учет. Все они бывшие мигранты, а ныне граждане РФ», — сообщили в ведомстве. Полицейские проверили документы у 352 иностранцев. Из них 17 незаконно находились в РФ. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности. Подобные рейды будут продолжены, заверили в ВСУ СКР по ЦВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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