Силовики нагрянули на главный склад Ozon в Екатеринбурге. Фото

Военные ловили мигрантов на большом складе Ozon в Екатеринбурге

29 августа 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

В операции участвовали сотрудники ФСБ, МВД и еще двух ведомств (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургские силовики четырех ведомств нагрянули на распределительный центр Ozon в Кольцово в поисках мигрантов. В ходе мероприятия 25 человек были доставлены в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). В рейде участвовали сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и военные следователи. «На территории логопарка „Кольцовский“ были выявлены 25 мужчин, которых доставили в военкоматы для постановки на учет. Все они бывшие мигранты, а ныне граждане РФ», — сообщили в ведомстве. Полицейские проверили документы у 352 иностранцев. Из них 17 незаконно находились в РФ. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности. Подобные рейды будут продолжены, заверили в ВСУ СКР по ЦВО. В Кольцово работали силовики Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские силовики четырех ведомств нагрянули на распределительный центр Ozon в Кольцово в поисках мигрантов. В ходе мероприятия 25 человек были доставлены в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО). В рейде участвовали сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и военные следователи. «На территории логопарка „Кольцовский“ были выявлены 25 мужчин, которых доставили в военкоматы для постановки на учет. Все они бывшие мигранты, а ныне граждане РФ», — сообщили в ведомстве. Полицейские проверили документы у 352 иностранцев. Из них 17 незаконно находились в РФ. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности. Подобные рейды будут продолжены, заверили в ВСУ СКР по ЦВО.