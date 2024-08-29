Екатеринбургские силовики четырех ведомств нагрянули на распределительный центр Ozon в Кольцово в поисках мигрантов. В ходе мероприятия 25 человек были доставлены в военкоматы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета по Центральному военному округу (ВСУ СКР по ЦВО).
В рейде участвовали сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии и военные следователи. «На территории логопарка „Кольцовский“ были выявлены 25 мужчин, которых доставили в военкоматы для постановки на учет. Все они бывшие мигранты, а ныне граждане РФ», — сообщили в ведомстве.
Полицейские проверили документы у 352 иностранцев. Из них 17 незаконно находились в РФ. В дальнейшем они будут привлечены к ответственности. Подобные рейды будут продолжены, заверили в ВСУ СКР по ЦВО.
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