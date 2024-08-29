Суд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова

Апелляционную жалобу Павлова оставили без удовлетворения
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Могорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищениях. Соответсвующее решение было вынесено на судебном заседании.
«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Информацию передает корреспондент РИА Новости с места события.
Павлова обвиняют по статье о мошенничестве, однако сам руководитель «Военторга» вину не признал. Судом также был арестован предполагаемый соучастник павлова Тимур Исаков.
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