Общество Суд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова 29 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 + Апелляционную жалобу Павлова оставили без удовлетворения Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Могорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищениях. Соответсвующее решение было вынесено на судебном заседании. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Информацию передает корреспондент РИА Новости с места события. Павлова обвиняют по статье о мошенничестве, однако сам руководитель «Военторга» вину не признал. Судом также был арестован предполагаемый соучастник павлова Тимур Исаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Могорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищениях. Соответсвующее решение было вынесено на судебном заседании. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Информацию передает корреспондент РИА Новости с места события. Павлова обвиняют по статье о мошенничестве, однако сам руководитель «Военторга» вину не признал. Судом также был арестован предполагаемый соучастник павлова Тимур Исаков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям