Суд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова

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Апелляционную жалобу Павлова оставили без удовлетворения Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Могорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищениях. Соответсвующее решение было вынесено на судебном заседании.

«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Информацию передает корреспондент РИА Новости с места события.

Павлова обвиняют по статье о мошенничестве, однако сам руководитель «Военторга» вину не признал. Судом также был арестован предполагаемый соучастник павлова Тимур Исаков.

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Могорсуд признал законным арест главы «Военторга» Владимира Павлова, которого обвиняют в хищениях. Соответсвующее решение было вынесено на судебном заседании. «Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья. Информацию передает корреспондент РИА Новости с места события. Павлова обвиняют по статье о мошенничестве, однако сам руководитель «Военторга» вину не признал. Судом также был арестован предполагаемый соучастник павлова Тимур Исаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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