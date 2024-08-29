В тагильских школах ограничили число родителей на линейках 1 сентября

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Меры ввели в рамках антитеррористической безопасности
Меры ввели в рамках антитеррористической безопасности Фото:

В нижнетагильских школах ввели ограничения на количество родителей, присутствующих на торжественных линейках в День знаний. Такие меры будут приняты в целях обеспечения безопасности, пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Запрета на посещение родителями линейки, посвященной Дню знаний, нет. Но учитывая площади помещений и соблюдение требований антитеррористической защищенности учреждения могут ограничить количество участников мероприятия», — отметили в мэрии.

Родители смогут присутствовать на празднике вместе с ребенком, подчеркнули чиновники. Однако количество приглашенных проконтролирует индивидуально каждая школа.

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В нижнетагильских школах ввели ограничения на количество родителей, присутствующих на торжественных линейках в День знаний. Такие меры будут приняты в целях обеспечения безопасности, пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Запрета на посещение родителями линейки, посвященной Дню знаний, нет. Но учитывая площади помещений и соблюдение требований антитеррористической защищенности учреждения могут ограничить количество участников мероприятия», — отметили в мэрии. Родители смогут присутствовать на празднике вместе с ребенком, подчеркнули чиновники. Однако количество приглашенных проконтролирует индивидуально каждая школа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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