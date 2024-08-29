В нижнетагильских школах ввели ограничения на количество родителей, присутствующих на торжественных линейках в День знаний. Такие меры будут приняты в целях обеспечения безопасности, пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Запрета на посещение родителями линейки, посвященной Дню знаний, нет. Но учитывая площади помещений и соблюдение требований антитеррористической защищенности учреждения могут ограничить количество участников мероприятия», — отметили в мэрии.
Родители смогут присутствовать на празднике вместе с ребенком, подчеркнули чиновники. Однако количество приглашенных проконтролирует индивидуально каждая школа.
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