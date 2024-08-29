В Челябинске доноры яйцеклетки получают от 50 тысяч рублей

29 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

За одну яйцеклетку доноры получают от 50 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Клиники Челябинска определили стоимость одной донорской яйцеклетки в 50 тысяч рублей. Такую сумму готовы заплатить женщине, подходящей под параметры донора. «От 50 тысяч готовы платить в Челябинске донорам яйцеклеток. Требований много, основные — возраст от 18 до 35 лет и наличие одного своего здорового ребенка. Женщины не должны иметь резких черт внешности и вредных привычек», — сообщает Telegram-канал « Челябинск, который смог ». Донорам семенной жидкости платят меньше — от полутора до четырех тысяч рублей. Для участия в программе от мужчин требует психическое и физическое здоровье. Среди ограничений также возраст от 20 до 35 лет и хорошие показатели спермограммы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клиники Челябинска определили стоимость одной донорской яйцеклетки в 50 тысяч рублей. Такую сумму готовы заплатить женщине, подходящей под параметры донора. «От 50 тысяч готовы платить в Челябинске донорам яйцеклеток. Требований много, основные — возраст от 18 до 35 лет и наличие одного своего здорового ребенка. Женщины не должны иметь резких черт внешности и вредных привычек», — сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог». Донорам семенной жидкости платят меньше — от полутора до четырех тысяч рублей. Для участия в программе от мужчин требует психическое и физическое здоровье. Среди ограничений также возраст от 20 до 35 лет и хорошие показатели спермограммы.