В Челябинске доноры яйцеклетки получают от 50 тысяч рублей

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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, кабинет гинеколога, кабинет уролога
За одну яйцеклетку доноры получают от 50 тысяч рублей Фото:

Клиники Челябинска определили стоимость одной донорской яйцеклетки в 50 тысяч рублей. Такую сумму готовы заплатить женщине, подходящей под параметры донора.

«От 50 тысяч готовы платить в Челябинске донорам яйцеклеток. Требований много, основные — возраст от 18 до 35 лет и наличие одного своего здорового ребенка. Женщины не должны иметь резких черт внешности и вредных привычек», — сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

Донорам семенной жидкости платят меньше — от полутора до четырех тысяч рублей. Для участия в программе от мужчин требует психическое и физическое здоровье. Среди ограничений также возраст от 20 до 35 лет и хорошие показатели спермограммы.

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Клиники Челябинска определили стоимость одной донорской яйцеклетки в 50 тысяч рублей. Такую сумму готовы заплатить женщине, подходящей под параметры донора. «От 50 тысяч готовы платить в Челябинске донорам яйцеклеток. Требований много, основные — возраст от 18 до 35 лет и наличие одного своего здорового ребенка. Женщины не должны иметь резких черт внешности и вредных привычек», — сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог». Донорам семенной жидкости платят меньше — от полутора до четырех тысяч рублей. Для участия в программе от мужчин требует психическое и физическое здоровье. Среди ограничений также возраст от 20 до 35 лет и хорошие показатели спермограммы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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