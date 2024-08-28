28 августа 2024

Экс-главный дорожник Ханты-Мансийска добился отмены приговора по делу о взятках

© Служба новостей «URA.RU»
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Судья окружного суда отменил приговор бывшему главному дорожнику Ханты-Мансийска Александру Сергееву, осужденному за коррупцию
Судья окружного суда отменил приговор бывшему главному дорожнику Ханты-Мансийска Александру Сергееву, осужденному за коррупцию Фото:

Суд ХМАО рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего главного дорожника Ханты-Мансийска Александра Сергеева и отменил вердикт. Весной 2024 года районный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за взятки.

«Сегодня [29 августа] суд ХМАО отменил приговор. Дело будет рассматриваться заново», — рассказал адвокат Сергеева. Приговор был отменен из-за многочисленных нарушений, допущенных при рассмотрении дела в Ханты-Мансийском районном суде.

Материалы будет рассматриваться заново, Александр Сергеев на это время останется под подпиской о невыезде. По словам адвоката, есть вероятность, что с него снимут все обвинения.

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Суд ХМАО рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего главного дорожника Ханты-Мансийска Александра Сергеева и отменил вердикт. Весной 2024 года районный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за взятки. «Сегодня [29 августа] суд ХМАО отменил приговор. Дело будет рассматриваться заново», — рассказал адвокат Сергеева. Приговор был отменен из-за многочисленных нарушений, допущенных при рассмотрении дела в Ханты-Мансийском районном суде. Материалы будет рассматриваться заново, Александр Сергеев на это время останется под подпиской о невыезде. По словам адвоката, есть вероятность, что с него снимут все обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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