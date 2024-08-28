Экс-главный дорожник Ханты-Мансийска добился отмены приговора по делу о взятках

Суд ХМАО рассмотрел апелляцию по уголовному делу бывшего главного дорожника Ханты-Мансийска Александра Сергеева и отменил вердикт. Весной 2024 года районный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за взятки.
«Сегодня [29 августа] суд ХМАО отменил приговор. Дело будет рассматриваться заново», — рассказал адвокат Сергеева. Приговор был отменен из-за многочисленных нарушений, допущенных при рассмотрении дела в Ханты-Мансийском районном суде.
Материалы будет рассматриваться заново, Александр Сергеев на это время останется под подпиской о невыезде. По словам адвоката, есть вероятность, что с него снимут все обвинения.
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