В Херсонской области пять дронов ВСУ атаковали больницу, есть пострадавшая

Сальдо: Медсестра пострадала при атаке ВСУ на больницу в Херсонской области
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Техника нато. Тюмень, военная техника, дрон, fpv дрон, дрон-камикадзе
В результате атаки FPV-дрона ВСУ на Алешковскую ЦРБ ранения получила медсестра Фото:
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Пять FPV-дронов ВСУ атаковали Алешковскую центральную районную больницу в Херсонской области. В результате этого пострадала медсестра и повреждены детское отделение и операционная.

«Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Пострадавшей сотруднице больницы оказывают необходимую помощь.

По словам Сальдо, украинская сторона знает, что в Алешковской больнице нет военных, а само учреждение играет роль одного из центров жизни города, именно поэтому Киев решил атаковать Алешки. Глава региона добавил, что все повреждения в ЦРБ устранят и усилят системы РЭБ и ПВО.

Ранее в Запорожской области под ударом беспилотника ВСУ погиб ребенок. В городе Пологи дрон атаковал семью из пяти человек на автомобиле. Ранения получили водитель и пассажиры, в том числе два ребенка. Один несовершеннолетний погиб.

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Пять FPV-дронов ВСУ атаковали Алешковскую центральную районную больницу в Херсонской области. В результате этого пострадала медсестра и повреждены детское отделение и операционная. «Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Пострадавшей сотруднице больницы оказывают необходимую помощь. По словам Сальдо, украинская сторона знает, что в Алешковской больнице нет военных, а само учреждение играет роль одного из центров жизни города, именно поэтому Киев решил атаковать Алешки. Глава региона добавил, что все повреждения в ЦРБ устранят и усилят системы РЭБ и ПВО. Ранее в Запорожской области под ударом беспилотника ВСУ погиб ребенок. В городе Пологи дрон атаковал семью из пяти человек на автомобиле. Ранения получили водитель и пассажиры, в том числе два ребенка. Один несовершеннолетний погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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