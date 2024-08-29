В Херсонской области пять дронов ВСУ атаковали больницу, есть пострадавшая

Сальдо: Медсестра пострадала при атаке ВСУ на больницу в Херсонской области

29 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В результате атаки FPV-дрона ВСУ на Алешковскую ЦРБ ранения получила медсестра Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять FPV-дронов ВСУ атаковали Алешковскую центральную районную больницу в Херсонской области. В результате этого пострадала медсестра и повреждены детское отделение и операционная. «Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Пострадавшей сотруднице больницы оказывают необходимую помощь. По словам Сальдо, украинская сторона знает, что в Алешковской больнице нет военных, а само учреждение играет роль одного из центров жизни города, именно поэтому Киев решил атаковать Алешки. Глава региона добавил, что все повреждения в ЦРБ устранят и усилят системы РЭБ и ПВО. Ранее в Запорожской области под ударом беспилотника ВСУ погиб ребенок. В городе Пологи дрон атаковал семью из пяти человек на автомобиле. Ранения получили водитель и пассажиры, в том числе два ребенка. Один несовершеннолетний погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять FPV-дронов ВСУ атаковали Алешковскую центральную районную больницу в Херсонской области. В результате этого пострадала медсестра и повреждены детское отделение и операционная. «Пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Пострадавшей сотруднице больницы оказывают необходимую помощь. По словам Сальдо, украинская сторона знает, что в Алешковской больнице нет военных, а само учреждение играет роль одного из центров жизни города, именно поэтому Киев решил атаковать Алешки. Глава региона добавил, что все повреждения в ЦРБ устранят и усилят системы РЭБ и ПВО. Ранее в Запорожской области под ударом беспилотника ВСУ погиб ребенок. В городе Пологи дрон атаковал семью из пяти человек на автомобиле. Ранения получили водитель и пассажиры, в том числе два ребенка. Один несовершеннолетний погиб.