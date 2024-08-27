В Запорожской области под ударом дрона ВСУ погиб ребенок. Фото

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В атакованной машине ехали мирные жители
В атакованной машине ехали мирные жители
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья из пяти человек на автомобиле была атакована дроном ВСУ в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погиб один ребенок, остальные получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Пассажиры и водитель ранены, в том числе два несовершеннолетних ребенка», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Один ребенок погиб. Пострадавшие доставлены в больницу.

Балицкий подчеркнул, что атака была намеренной. «Противник… целенаправленно бил по мирным жителям… Они [ВСУ] не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.

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Семья из пяти человек на автомобиле была атакована дроном ВСУ в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погиб один ребенок, остальные получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Пассажиры и водитель ранены, в том числе два несовершеннолетних ребенка», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Один ребенок погиб. Пострадавшие доставлены в больницу. Балицкий подчеркнул, что атака была намеренной. «Противник… целенаправленно бил по мирным жителям… Они [ВСУ] не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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