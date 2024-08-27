В Запорожской области под ударом дрона ВСУ погиб ребенок. Фото

27 августа 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

В атакованной машине ехали мирные жители Официальный telegram-канал губернатора Запорожской области, https://t.me/BalitskyEV новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья из пяти человек на автомобиле была атакована дроном ВСУ в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погиб один ребенок, остальные получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Пассажиры и водитель ранены, в том числе два несовершеннолетних ребенка», — написал Балицкий в своем telegram-канале . Один ребенок погиб. Пострадавшие доставлены в больницу. Балицкий подчеркнул, что атака была намеренной. «Противник… целенаправленно бил по мирным жителям… Они [ВСУ] не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий. Официальный telegram-канал губернатора Запорожской области, https://t.me/BalitskyEV Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из пяти человек на автомобиле была атакована дроном ВСУ в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погиб один ребенок, остальные получили ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Пассажиры и водитель ранены, в том числе два несовершеннолетних ребенка», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Один ребенок погиб. Пострадавшие доставлены в больницу. Балицкий подчеркнул, что атака была намеренной. «Противник… целенаправленно бил по мирным жителям… Они [ВСУ] не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», — написал Балицкий.