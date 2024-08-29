В Турции банк не открывает счета в рублях, отказываясь объяснять причину

Турецкий банк Ziraat перестал открывать счета в рублях без объяснения причин
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки Турции отказывают россиянам в открытии счета
Банки Турции отказывают россиянам в открытии счета Фото:

Государственный банк Турции Ziraat Bankasi отказывается открыть счета в рублях, не объясняя причин такого решения. Об этом сообщили в одном из филиалов банка в Анкаре.

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — прокомментировали в филиале банка РИА Новости, отклонив запрос на открытие счета в российской валюте. В организации отказались комментировать причины отказа.

С начала лета российские граждане, ведущие бизнес в Турции, столкнулись с проблемой открытия рублевых счетов в государственных банках, хотя частные банки, такие как Denizbank, продолжают предоставлять такую услугу. Однако, как сообщает источник РИА Новости, турецкие экспортеры с начала года сталкиваются с отказами банков принимать переводы из России, что может быть связано с давлением со стороны США из-за санкций

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Государственный банк Турции Ziraat Bankasi отказывается открыть счета в рублях, не объясняя причин такого решения. Об этом сообщили в одном из филиалов банка в Анкаре. «Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — прокомментировали в филиале банка РИА Новости, отклонив запрос на открытие счета в российской валюте. В организации отказались комментировать причины отказа. С начала лета российские граждане, ведущие бизнес в Турции, столкнулись с проблемой открытия рублевых счетов в государственных банках, хотя частные банки, такие как Denizbank, продолжают предоставлять такую услугу. Однако, как сообщает источник РИА Новости, турецкие экспортеры с начала года сталкиваются с отказами банков принимать переводы из России, что может быть связано с давлением со стороны США из-за санкций
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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