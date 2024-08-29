Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша отказалась сотрудничать с Германией в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», не выдав подозреваемого. Об этом говорится в материалах расследования.
Источники среди немецких силовиков утверждают, что польская прокуратура сразу же дала понять Берлину, что она готова немедленно арестовать подозреваемого, как того требует законодательство ЕС», — сообщается в материалах, передает РИА Новости. Однако они так ничего не передали.
По сообщениям СМИ, 6 июля подозреваемый свободно покинул Польшу, при этом появилась информация, что польские власти могли предупредить его о возможном аресте. По словам польских чиновников, подозреваемый рассматривается ими как герой, что вызывает вопросы к их мотивам отказа от сотрудничества.
Ранее РФ призвала Германию предоставить данные о расследовании инцидента на газопроводе «Северный поток» ООН. Зампостпреда РФ при ООН заявил о сомнениях в правильности расследования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.