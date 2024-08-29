Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" сбежал из Польши
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" сбежал из Польши Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Польша отказалась сотрудничать с Германией в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», не выдав подозреваемого. Об этом говорится в материалах расследования.

Источники среди немецких силовиков утверждают, что польская прокуратура сразу же дала понять Берлину, что она готова немедленно арестовать подозреваемого, как того требует законодательство ЕС», — сообщается в материалах, передает РИА Новости. Однако они так ничего не передали.

По сообщениям СМИ, 6 июля подозреваемый свободно покинул Польшу, при этом появилась информация, что польские власти могли предупредить его о возможном аресте. По словам польских чиновников, подозреваемый рассматривается ими как герой, что вызывает вопросы к их мотивам отказа от сотрудничества.

Ранее РФ призвала Германию предоставить данные о расследовании инцидента на газопроводе «Северный поток» ООН. Зампостпреда РФ при ООН заявил о сомнениях в правильности расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша отказалась сотрудничать с Германией в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», не выдав подозреваемого. Об этом говорится в материалах расследования. Источники среди немецких силовиков утверждают, что польская прокуратура сразу же дала понять Берлину, что она готова немедленно арестовать подозреваемого, как того требует законодательство ЕС», — сообщается в материалах, передает РИА Новости. Однако они так ничего не передали. По сообщениям СМИ, 6 июля подозреваемый свободно покинул Польшу, при этом появилась информация, что польские власти могли предупредить его о возможном аресте. По словам польских чиновников, подозреваемый рассматривается ими как герой, что вызывает вопросы к их мотивам отказа от сотрудничества. Ранее РФ призвала Германию предоставить данные о расследовании инцидента на газопроводе «Северный поток» ООН. Зампостпреда РФ при ООН заявил о сомнениях в правильности расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...