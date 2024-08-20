Россия призвала Германию представить ООН данные по «Северным потокам»

Германия обязана представить Совету Безопасности ООН информацию, касающуюся расследования инцидентов на газопроводе «Северный поток». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Германия должна представить Совбезу ООН данные о расследовании подрыва „Северных потоков“», — заявил Полянский, его слова передает ТАСС. Он также уточнил, что единственным выводом при расследовании у ФРГ было то, что газопровод был взорван, эти данные вызывают сомнения.
Ранее Россия официально выразила Германии претензии в связи с расследованием теракта на газопроводах «Северный поток». В немецких политических кругах обсуждается версия, согласно которой РФ могла быть причастной к организации подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток—2». Одновременно с этим ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с делом о подрывах газопроводов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.