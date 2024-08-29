В ХМАО осудят работника, из-за которого его коллегу раздавил бульдозер

Следственный комитет отправил в суд дело специалиста по охране труда из Когалыма. Силовики считают, что по его вине работника раздавил опрокинувшийся бульдозер.
«Во время работ, в отсутствие контроля со стороны обвиняемого, машинист бульдозера, осуществляя заезд на специализированный прицеп (трал), при движении по трапам допустил опрокидывание спецтехники. В результате произошедшего потерпевший был зажат между кузовом бульдозера и плоскостью земли и получил несовместимые с жизнью травмы», — говорится на сайте окружного Следкома.
Следователи выяснили также, что погибший не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. Ко всему прочему, транспорт не прошел технический осмотр.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО помогла выбить компенсацию для матери, сына которой раздавил бульдозер. В пользу нее суд взыскал 500 тысяч рублей.
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