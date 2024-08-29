В ХМАО осудят работника, из-за которого его коллегу раздавил бульдозер

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Работника придавило бульдозером
Работника придавило бульдозером Фото:

Следственный комитет отправил в суд дело специалиста по охране труда из Когалыма. Силовики считают, что по его вине работника раздавил опрокинувшийся бульдозер.

«Во время работ, в отсутствие контроля со стороны обвиняемого, машинист бульдозера, осуществляя заезд на специализированный прицеп (трал), при движении по трапам допустил опрокидывание спецтехники. В результате произошедшего потерпевший был зажат между кузовом бульдозера и плоскостью земли и получил несовместимые с жизнью травмы», — говорится на сайте окружного Следкома.

Следователи выяснили также, что погибший не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. Ко всему прочему, транспорт не прошел технический осмотр.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО помогла выбить компенсацию для матери, сына которой раздавил бульдозер. В пользу нее суд взыскал 500 тысяч рублей.

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Следственный комитет отправил в суд дело специалиста по охране труда из Когалыма. Силовики считают, что по его вине работника раздавил опрокинувшийся бульдозер. «Во время работ, в отсутствие контроля со стороны обвиняемого, машинист бульдозера, осуществляя заезд на специализированный прицеп (трал), при движении по трапам допустил опрокидывание спецтехники. В результате произошедшего потерпевший был зажат между кузовом бульдозера и плоскостью земли и получил несовместимые с жизнью травмы», — говорится на сайте окружного Следкома. Следователи выяснили также, что погибший не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. Ко всему прочему, транспорт не прошел технический осмотр. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура ХМАО помогла выбить компенсацию для матери, сына которой раздавил бульдозер. В пользу нее суд взыскал 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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