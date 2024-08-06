Прокуратура ХМАО помогла выбить компенсацию для матери, сына которой раздавил бульдозер

Прокуратура ХМАО подала иск о компенсации морального вреда в пользу матери, сына которой раздавил бульдозер на полигоне ТБО. Суд удовлетворил требования и взыскал 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Межрайонная прокуратура в интересах матери погибшего работника направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика денежные средства в размере 500 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В феврале 2024 года на югорчанина, работавшего на полигоне ТБО, наехал бульдозер. От полученных травм мужчина скончался. Водитель был признан виновным по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Ранее URA.RU писало, что суд обязал жителя ХМАО, убившего тестя, выплатить моральную компенсацию. Общая сумма составила 16 миллионов рублей.
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