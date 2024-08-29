В Москве произошла массовая драка мигрантов

В Москве произошла потасовка с 23 приезжими гражданами

29 августа 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

В МВД сообщили о драке мигрантов в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве, на жулебинском бульваре подрались более 20 мигрантов. Об этом сообщили в столичном МВД. «Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку <…> в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина», — говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что среди участников драки 10 граждан нелегально находятся в России. Информации о пострадавших нет. Ранее подростки подрались с мигрантами в Челябинске. Это привело к возбуждению уголовного дела, его инициировал глава СКР Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве, на жулебинском бульваре подрались более 20 мигрантов. Об этом сообщили в столичном МВД. «Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку <…> в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина», — говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что среди участников драки 10 граждан нелегально находятся в России. Информации о пострадавших нет. Ранее подростки подрались с мигрантами в Челябинске. Это привело к возбуждению уголовного дела, его инициировал глава СКР Александр Бастрыкин.