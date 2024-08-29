29 августа 2024

В Москве произошла массовая драка мигрантов

В Москве произошла потасовка с 23 приезжими гражданами
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , полиция, мвд россии
В МВД сообщили о драке мигрантов в Москве Фото:

В Москве, на жулебинском бульваре подрались более 20 мигрантов. Об этом сообщили в столичном МВД.

«Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку <…> в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина», — говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что среди участников драки 10 граждан нелегально находятся в России. Информации о пострадавших нет.

Ранее подростки подрались с мигрантами в Челябинске. Это привело к возбуждению уголовного дела, его инициировал глава СКР Александр Бастрыкин.

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В Москве, на жулебинском бульваре подрались более 20 мигрантов. Об этом сообщили в столичном МВД. «Произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку <…> в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина», — говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что среди участников драки 10 граждан нелегально находятся в России. Информации о пострадавших нет. Ранее подростки подрались с мигрантами в Челябинске. Это привело к возбуждению уголовного дела, его инициировал глава СКР Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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