Бастрыкин заступился за челябинскую девочку, которую постоянно избивали в школе

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об установлении обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ученицы одной из школ Челябинска. Девочку постоянно избивали одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В Челябинске мама ученицы гимназии обратилась в суд, поскольку ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. По словам матери девочки, преподавательский состав не вмешивался в ситуацию», — отмечают в пресс-службе ведомства.
СУ СК России по области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бастрыкин дал поручение руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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