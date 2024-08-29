Бастрыкин заступился за челябинскую девочку, которую постоянно избивали в школе

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Глава СК РФ, бастрыкин александр
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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об установлении обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ученицы одной из школ Челябинска. Девочку постоянно избивали одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В Челябинске мама ученицы гимназии обратилась в суд, поскольку ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. По словам матери девочки, преподавательский состав не вмешивался в ситуацию», — отмечают в пресс-службе ведомства.

СУ СК России по области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бастрыкин дал поручение руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об установлении обстоятельств совершения противоправных действий в отношении ученицы одной из школ Челябинска. Девочку постоянно избивали одноклассники. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В Челябинске мама ученицы гимназии обратилась в суд, поскольку ее дочь подвергалась на протяжении длительного времени избиению и другим противоправным действиям со стороны одноклассников. По словам матери девочки, преподавательский состав не вмешивался в ситуацию», — отмечают в пресс-службе ведомства. СУ СК России по области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бастрыкин дал поручение руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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