В Париже челябинка Шабалина принесла сборной России медаль на Паралимпиаде-2024

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, шабалина валерия, параолимпийцы
Валерия завоевала бронзовую медаль Фото:

Челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Шабалина сумела на играх в Париже принести сборной России вторую медаль в бассейне.

«Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Россиянка преодолела дистанцию за одну минуту 4,40 секунды», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ. Только новости».

Шабалина выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего во Францию на Олимпиаду приехало 85 спортсменов из России.

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Челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Шабалина сумела на играх в Париже принести сборной России вторую медаль в бассейне. «Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Россиянка преодолела дистанцию за одну минуту 4,40 секунды», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ. Только новости». Шабалина выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего во Францию на Олимпиаду приехало 85 спортсменов из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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