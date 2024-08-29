В Париже челябинка Шабалина принесла сборной России медаль на Паралимпиаде-2024

Валерия завоевала бронзовую медаль
Челябинка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Шабалина сумела на играх в Париже принести сборной России вторую медаль в бассейне.
«Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде-2024. Россиянка преодолела дистанцию за одну минуту 4,40 секунды», — сообщает telegram-канал «Матч ТВ. Только новости».
Шабалина выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего во Францию на Олимпиаду приехало 85 спортсменов из России.
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